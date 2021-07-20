Будут ли принимать старые страховки от 02.08.2021?

2 августа вступает в силу изменение закона о пребывании иностранцев в Чехии. В течение следующих пяти лет, pVZP становится единственной страховой компанией, у которой иностранцы смогут оформить комплексную страховку, соответствующую всем требованиям закона о пребывании иностранцев.

С понедельника 02.08.2021 Вы сможете оформить страховку только у одной компании, Pojišťovna VZP, a.s.

Буду ли принимать оформленные ранее страховки Uniqa, Maxima и др. после 02.08.2021?

В тексте законопроекта этот вопрос прописан однозначно: да, принимать будут!

"Práva a povinnosti vzniklé z pojistných smluv týkajících se pojištění podle § 180j odst. 6, včetně práv a povinností z porušení takových smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy až do konce pojistné doby v nich sjednané".

Все права и обязанности, вытекающие из страховых полисов, оформленных до вступления в силу нового закона (02.08.2021) будут действовать в соответствии с актуальным законодательством вплоть до окончания срока действия страховых полисов.

Т. е. все страховые договора, оформленные до второго числа, будут регулироваться старым законом о пребывании иностранцев. Новый закон регламентирует исключительно страховые полисы, оформленные после второго августа.

Страховка компания Maxima уже выпустила официальное заявление по этому поводу и гарантировала своим клиентам что все договора оформленные у Максимы до 02.08.2021 на любой срок, будут действительны и регулироваться старым законом (т.е. с этой страховкой вы сможете получить или продлить долгосрочную визу и после 02.08.2021).