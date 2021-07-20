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Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки

Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки

420on 456
В Брно молодой человек позвонил ночью в полицию и сообщил, что он нарушил правила парковки. Водитель припарковал арендованную машину в северной части Брно и хотел выехать из города на автобусе. Он сфотографировал машину и обнаружил, что нарушил правила дорожного движения.
Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки

«Когда полицейский спросил мужчину, почему он сообщает о своей ошибке, он ответил, что это необходимо. Однако он не помнил регистрационный номер арендованного автомобиля, поэтому он просто добавил, что отправит данные позже по электронной почте», — описал ситуацию пресс-секретарь полиции Брно Якуб Ганем.

Ранее в полиции Брно был зафиксирован другой курьезный случай. В полицию позвонила женщина и сказала, что на остановке общественного транспорта в Жабовржески сидит ворон. Она потребовала, чтобы патруль приехал и проверил, не забыли ли птицу в конце зимы его друзья.

 

Источник: brnenska.drbna

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Темы
Чехия 2021 Брно Автомобили полиция
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