Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки

«Когда полицейский спросил мужчину, почему он сообщает о своей ошибке, он ответил, что это необходимо. Однако он не помнил регистрационный номер арендованного автомобиля, поэтому он просто добавил, что отправит данные позже по электронной почте», — описал ситуацию пресс-секретарь полиции Брно Якуб Ганем.
Ранее в полиции Брно был зафиксирован другой курьезный случай. В полицию позвонила женщина и сказала, что на остановке общественного транспорта в Жабовржески сидит ворон. Она потребовала, чтобы патруль приехал и проверил, не забыли ли птицу в конце зимы его друзья.
Источник: brnenska.drbna
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