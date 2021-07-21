Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.7
USD
21.83
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
В Чехии в лесу найдена большая сумма денег: полиция ищет владельца

В Чехии в лесу найдена большая сумма денег: полиция ищет владельца

420on.cz 833
Уже четырнадцать дней полиция разыскивает владельца наличных денег, которые были найдены в начале июля в лесу возле Цвикова в районе Ческолипско. Точную сумму полиция не называет, однако указано, что это самая высокая сумма, которая когда-либо была добровольно передана полиции в этом регионе.
В Чехии в лесу найдена большая сумма денег: полиция ищет владельца

«Мы не хотим давать подсказки людям, которые могут быть необоснованно заинтересованы в деньгах. Только законный владелец знает сумму и в чем были спрятаны наличные деньги. Если мы найдем владельца, он сам расскажет нам подробности», — сказала Ивана Балакова, пресс-секретарь полиции Либерецкого края.

По ее словам, это большая сумма наличных, которую люди обычно не носят с собой. Например, это могут быть чьи-то сбережения.

В понедельник, 5 июля, 55-летний мужчина передал находку полиции. Он нашел деньги на лесной тропинке недалеко от Цвикова. Полиция не сообщила точное местонахождение.

Однако владелец все еще не пришел за деньгами, поэтому полиция обратилась к общественности и пытается найти владельца с помощью СМИ.

У владельца могут быть разные причины, почему он не хочет признаться. Одной из них может быть, например, то, что он не хочет сообщать о потере денег своей семье, потому что считает ситуацию личной катастрофой. Другой причиной может быть болезнь того, кому деньги принадлежали, полагает Балакова.

Если до воскресенья, 25 июля, никто не позвонит и не придет в полицию, деньги будут переданы муниципалитету Цвикова.

Источник: idnes.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели 12.07 – 18.07
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
полиция деньги Чехия
Читайте
по теме 
Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки
20.07.2021 19:54 Общество
Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки
2127
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
19.07.2021 13:30 Общество
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
3099
В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка
19.07.2021 09:10 Общество
В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка
872
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
18.07.2021 14:30 Общество
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
2894
Последние новости:
21
июля
Парковка на автостоянках P+R в Праге подорожает в 5 раз
21.07.2021 17:24 Экономика
Парковка на автостоянках P+R в Праге подорожает в 5 раз
229
Интерес к ипотеке в Чехии растет, несмотря на повышение ставок
21.07.2021 09:36 Экономика
Интерес к ипотеке в Чехии растет, несмотря на повышение ставок
781
Из-за пестицида из продажи изъяты 385 тысяч молочных десертов Kunín Pohár
21.07.2021 08:29 Экономика
Из-за пестицида из продажи изъяты 385 тысяч молочных десертов Kunín Pohár
673
20
июля
Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки
20.07.2021 19:54 Общество
Водитель в Чехии сам сообщил в полицию о нарушении правил парковки
2127
Будут ли принимать старые страховки от 02.08.2021?
20.07.2021 19:07 Общество
Будут ли принимать старые страховки от 02.08.2021?
1583
Земан подписал закон о прекращении многолетних исполнительных производств
20.07.2021 16:44 Политика
Земан подписал закон о прекращении многолетних исполнительных производств
1568
На складе боеприпасов в Брдах произошел взрыв: два солдата серьезно ранены
20.07.2021 14:37 Общество
На складе боеприпасов в Брдах произошел взрыв: два солдата серьезно ранены
1801
5 способов потерять деньги. Подводные камни переводов из Чехии за рубеж
20.07.2021 13:23 Экономика
5 способов потерять деньги. Подводные камни переводов из Чехии за рубеж
2088
19
июля
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
19.07.2021 13:30 Общество
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
3099
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
19.07.2021 10:13 Общество
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
1757


Мобильная версия