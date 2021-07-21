В Чехии в лесу найдена большая сумма денег: полиция ищет владельца

Уже четырнадцать дней полиция разыскивает владельца наличных денег, которые были найдены в начале июля в лесу возле Цвикова в районе Ческолипско. Точную сумму полиция не называет, однако указано, что это самая высокая сумма, которая когда-либо была добровольно передана полиции в этом регионе.

«Мы не хотим давать подсказки людям, которые могут быть необоснованно заинтересованы в деньгах. Только законный владелец знает сумму и в чем были спрятаны наличные деньги. Если мы найдем владельца, он сам расскажет нам подробности», — сказала Ивана Балакова, пресс-секретарь полиции Либерецкого края.

По ее словам, это большая сумма наличных, которую люди обычно не носят с собой. Например, это могут быть чьи-то сбережения.

В понедельник, 5 июля, 55-летний мужчина передал находку полиции. Он нашел деньги на лесной тропинке недалеко от Цвикова. Полиция не сообщила точное местонахождение.

Однако владелец все еще не пришел за деньгами, поэтому полиция обратилась к общественности и пытается найти владельца с помощью СМИ.

У владельца могут быть разные причины, почему он не хочет признаться. Одной из них может быть, например, то, что он не хочет сообщать о потере денег своей семье, потому что считает ситуацию личной катастрофой. Другой причиной может быть болезнь того, кому деньги принадлежали, полагает Балакова.

Если до воскресенья, 25 июля, никто не позвонит и не придет в полицию, деньги будут переданы муниципалитету Цвикова.

Источник: idnes.cz

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