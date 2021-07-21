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Чехия продолжит переводить часы еще минимум пять лет

Чехия продолжит переводить часы еще минимум пять лет

420on 19
Летнее время будет начинаться в последнее воскресенье марта и заканчиваться в последнее воскресенье октября. Он считается на предложении для регулирования, опубликованного на своем веб-сайте. Отменить перевод часов в ЕС планировали еще в 2019 году, однако страны-члены не пришли к соглашению по поводу единого времени. Последняя возможность была в этом году.
Чехия продолжит переводить часы еще минимум пять лет

«Переговоры по этому вопросу с декабря 2019 года не продолжаются, и нет уверенности, что они в принципе будут возобновлены», – пишет Министерство труда в комментариях к предложению о продлении традиции.

На ближайшие 5 лет график перевода часов следующий:

2022: 27 марта – 30 октября;

2023: 26 марта – 29 октября;

2024: 27 марта – 27 октября;

2025: 26 марта – 26 октября;

2026: 29 марта – 25 октября.

Летнее время было первоначально введено для снижения энергопотребления. Согласно документам правительственного анализа из некоторых государств, сегодня экономия минимальна. Европейская комиссия 2007 года получила от большинства из стран ЕС отчеты, из которых ясно: летнее время не оказывает существенного влияния на сельское хозяйство, транспорт или туризм.

Некоторые эксперты указывают на влияние перевода часов на здоровье человека.

Экс-председатель Академии наук Хелена Иллнерова занималась исследованием биоритмов. Переходе на летнее время, по ее словам, вызывает проблемы как с умственными, так и физическими способностями из-за «отсутствующего часа». Некоторые люди жалуются на ухудшение сна, усталость или тошноту. Перестройка внутренних часов затем длится еще несколько дней.

Эксперты Академии наук на февральском семинаре в Сенате заявили, что зимнее время будет более подходящим. Согласно летнему времени, зимой светало бы только около 9 утра, и многим было бы сложно приспособить свои биологические часы. Это могло бы привести к более низкой производительности и доходам или ухудшению результатов обучения. Приверженцы летнего времени твердят, что жизнь изменилась, и большая часть людей может не начинать работать с рассветом, в то время как им бы пригодился более длинный «день» для отдыха и спорта после работы.

 

Источник: iRozhlas.cz

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Чехия 2021 Евросоюз Европа Министерство труда
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