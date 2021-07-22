Лоббиста в Чехии приговорили к 4.5 годам лишения свободы за преступление 8-летней давности

Региональный суд в Брно постановил перевести лоббиста Романа Яноушка в тюрьму. При подобном решении осужденных доставляют в ближайшее исправительное учреждение. Постановление приняли вопреки длительной задержки, связанной с неоднозначным состоянием здоровья подсудимого.

Фото: Foto: Dan Materna/MAFRA|Zdroj: Profimedia

Суд выдал постановление 21 июля. Указ был доставлен в управление полиции Чешской Республики в Праге. Региональный суд в Брно не имеет никакой информации о том, если осужденный уже отбывает срок за свое преступление.

Региональный суд в Брно в конце апреля постановил лоббисту Роману Яноушку еще два года отсрочки от наказания по состоянию здоровья. Обжалование приговора подал прокурор, Верховный суд в Оломоуци принял ее вчера на закрытом заседании. Согласно мнению суда, состояние здоровья Яноушка не является достаточным основанием для отсрочки наказания.

Подсудимый приговорен к 4.5 годам лишения свободы за ДТП, в котором он сбил своим автомобилем женщину и скрылся с места аварии. Приблизительно 15 месяцев Яноушек провел за решеткой, ожидая решения суда.

Согласно заключению судмедэкспертов, Яноушек страдает от неизлечимой болезни и вынужден опираться на трость при ходьбе. Во время операции на мозге подсудимому поставили имплантат, который может сместиться при движении и убить носителя.

Пьяный лоббист в 2012 году сбил женшину на машине, она получила тяжелые травмы. Он был осужден за нанесение телесных повреждений и вождение под воздействием опьяняющих веществ. Во время прерывания процесса, установленного Пражским Верховным судом, Яноушка видели в бассейне, на велосипеде или в галерее.

В этом году были размещены фотографии на переломе 2019 и 2020 года, где Яноушек движется на снежных склонах австрийских Альп без трости.

Источник: iRozhlas.cz

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