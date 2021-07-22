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За участие в боевых действиях в Украине Верховный суд Чехии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы

За участие в боевых действиях в Украине Верховный суд Чехии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы

420on.cz 149
​Верховный суд ужесточил приговор белорусу Алексею Фадееву, который принимал участие в боевых действиях в Украине, и приговорил его к 21 году лишения свободы. Приговор пражского городского суда от осени 2020 года в виде 4,5 лет тюрьмы, был отменен.
За участие в боевых действиях в Украине Верховный суд Чехии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы

42-летний Фадеев, который сейчас находится в тюрьме за другое преступление, заявил, что оказывал помощь пророссийским сепаратистам в Украине, однако не принимал непосредственное участие в боевых действиях. Осужденный может подать апелляцию в Верховный суд на сегодняшнее окончательное решение.

Белоруса, который долгое время проживал в Праге, суд первоначально наказал за участие в организованной преступной группировке, однако, согласно данным апелляционной коллегии, он совершил теракт и ему было предъявлено соответствующее обвинение. Согласно Уголовному кодексу, действовавшему до конца января 2021 года, мужчине грозило от 12 до 20 лет лишения свободы. Фадеев был также выслан на неопределенный срок из Чешской Республики.

В сентябре прошлого года Пражский городской суд посчитал недоказанным участие Фадеева в действиях против украинской армии и его намерения нанести ущерб конституционной системе Украины. По словам председателя Апелляционного совета Любоша Врбы, мужчина принимал участие в боевых действиях.

В обвинительном заключении утверждалось, что Фадеев присоединился к боевым действиям «с намерением активно поддерживать сепаратистские группы на востоке Украины, которые добиваются выхода из состава Украины и создания независимого государственного образования, так называемой Донецкой Народной Республики». По словам прокурора, мужчина неоднократно выезжал в страну с октября 2014 года по май 2016 года. Он был вооружен и участвовал в различных боевых задачах в рядах так называемой Республиканской гвардии ДНР.

Источник: ceskenoviny.cz

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