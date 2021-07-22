Женщина разделась догола перед полицией в центре Пльзени

​В среду в центре города Пльзень 43-летняя украинка своеобразно отреагировала на контроль сотрудников милиции. Сначала она была агрессивна, а потом среди бела дня разделась догола.

Патруль городской полиции решил проверить женщину в десять часов утра 21 июля на Американском проспекте, где иностранка спала на скамейке. Стражи правопорядка опасались за ее здоровье, у женщины было окровавлено лицо. Однако женщине явно не понравилось, что ее разбудил полицейский патруль. Она стала оскорблять полицейских и вести себя агрессивно, потом она увидела приближающихся стражей правопорядка и стала раздеваться. Постепенно она сняла всю одежду и разбросала ее по сторонам.

Полиция решила доставить иностранку в участок, однако как только ее посадили в машину, женщина потеряла сознание. Когда спасатели прибыли на место, ей сразу стало лучше и она вновь стала оскорблять полицейских. Вызванный врач осмотрел женщину и подтвердил, что она может находиться в вытрезвителе.

Источник: novinky.cz

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