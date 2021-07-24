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Три чешских курортных города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Три чешских курортных города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

420on.cz 191
​Карловы Вары, Марианске Лазне и Франтишковы Лазне внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято сегодня Межправительственным комитетом ЮНЕСКО на 44-й сессии в Фучжоу (Китай).
Три чешских курортных города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Помимо трех чешских городов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены восемь европейских курортных мест: Баден-Баден, Бад-Эмс и Бад-Киссинген в Германии, Спа в Бельгии, Виши во Франции, Монтекатини-Терме в Италии, Баден под Веной в Австрии и город Бат в Англии. Все 11 курортных городов вместе составляют одну номинацию в Списке всемирного наследия.

Бельгия, Франция, Италия, Германия, Австрия, Великобритания и Чешская Республика совместно подготовили заявку на включение известных курортных городов Европы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Номинация была рекомендована к регистрации Международным советом по памятникам и достопримечательностям ICOMOS, который занимается защитой культурного наследия во всем мире. ICOMOS выделил, в частности, два критерия — исключительную архитектуру курортных городов и феномен санаторно-курортного отдыха, включая бальнеологические процедуры.

«Проект является прекрасным примером международного сотрудничества между министерствами, ведомствами и экспертами в семи европейских странах. Я очень ценю поддержку мэров соответствующих городов, которые финансово поддерживали этот проект в течение длительного периода. Я горжусь тем, что Чешская Республика стала координатором всего проекта и в качестве лидера добилась включения 11 курортных городов в список ЮНЕСКО», — сказал министр культуры Чехии Любомир Заоралек.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Карловы Вары курорт ЮНЕСКО Чехия Европа
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