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В Чехии молодой человек угрожал, что въедет на машине в толпу людей. Ему грозит три года тюрьмы

В Чехии молодой человек угрожал, что въедет на машине в толпу людей. Ему грозит три года тюрьмы

420on.cz 973
Молодой человек в из Праги в социальных сетях угрожал, что совершит наезд автомобилем на толпу людей. 17 июля полиция задержала подозреваемого, сейчас он находится под стражей.
В Чехии молодой человек угрожал, что въедет на машине в толпу людей. Ему грозит три года тюрьмы

Мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, за что ему грозит до трех лет лишения свободы. Полиция пока не знает, какой мотив был у молодого человека, сообщила пресс-секретарь ведомства Виолета Сиржишева.

Подозреваемый угрожал совершить наезд автомобилем на людей. «Текст, который он разместил в социальной сети, содержал иллюстративную часть, состоящую из двух фотографий, на которых запечатлен весь акт. Под графической частью была надпись с угрозой», — рассказала представитель полиции. Мотивы действий мужчины выясняются.

Полиция и суды Чешской Республики неоднократно рассматривали подобные дела. В январе сотрудники полиции предъявили обвинение 62-летнему мужчине из Пардубице, который пригрозил в Facebook, что, если рестораны и бары не откроются, он наедет грузовиком до толпы людей, как это сделала Ольга Гепнарова. В марте этого мужчину, который на самом деле был водителем грузовика, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

 Источник:  novinky.cz

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