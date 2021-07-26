D11 будет закрыта до обеда минимум

Автомагистраль D11, закрытая из-за сноса моста со второй половины субботы, была все еще вне доступа сегодня утром в час пик

Фото: Seznam Zpravy

Пресс-секретарь Технического управления дорог (TSK) Барбора Лишкова объясняет: Дорожникам не удалось вывезти разрушенный материал ночью, но в течение дня все вернется на свои места. D11 будет закрыта приблизительно до 14:00. На объездных дорогах наблюдается повышенный трафик.Движение с автомагистрали D11 в сторону Праги переводится на 25-й километр возле Садской, грузовики должны съезжать еще раньше, на 39-м километре.

Пригородные автобусы опаздывают на час из-за закрытия автомагистрали. «В настоящее время между Горни Почернице и Негвиздами задержка составляет до 60 минут. Линии 354 и 398 полностью вышли из расписания », – сообщает PID. Задержка автобусов 303, 344, 354 и 398 составляет от 40 минут до 60.

Изначально работы планировалось завершить в воскресенье утром, но возникли осложнения сбольшим количеством подкреплений, которые не были зафиксированы в документации. Помимо большого количества арматуры, работы осложнялись прокладкой высоковольтного кабеля. Рабочие обнаружили это в несущей конструкциию «Вот почему работы были остановлены на несколько часов. По соображениям безопасности», – заявила Лишкова в воскресенье утром.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: