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D11 все еще закрыта

D11 все еще закрыта

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Автомагистраль D11, закрытая из-за сноса моста со второй половины субботы, была все еще вне доступа сегодня утром в час пик. Обещали возобновить движение в 14:00, но вновь отложили.
Фото: Seznam Zpravy
D11 все еще закрыта

Пресс-секретарь Технического управления дорог (TSK) Барбора Лишкова объясняет: Дорожникам не удалось вывезти разрушенный материал ночью, но в течение дня все вернется на свои места. D11 будет закрыта приблизительно до 14:00. На объездных дорогах наблюдается повышенный трафик.Движение с автомагистрали D11 в сторону Праги переводится на 25-й километр возле Садской, грузовики должны съезжать еще раньше, на 39-м километре.

Пригородные автобусы опаздывают на час из-за закрытия автомагистрали. «В настоящее время между Горни Почернице и Негвиздами задержка составляет до 60 минут. Линии 354 и 398 полностью вышли из расписания », – сообщает PID. Задержка автобусов 303, 344, 354 и 398 составляет от 40 минут до 60.

Изначально работы планировалось завершить в воскресенье утром, но возникли осложнения сбольшим количеством подкреплений, которые не были зафиксированы в документации. Помимо большого количества арматуры, работы осложнялись прокладкой высоковольтного кабеля. Рабочие обнаружили это в несущей конструкциию «Вот почему работы были остановлены на несколько часов. По соображениям безопасности», – заявила Лишкова в воскресенье утром.

Пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова подтвердила: до двух часов дня рабочие не справились.

«Одну полосу движения в сторону Праги введут в эксплуатацию в 16:00, в Градец-Кралове ­­– в полночь», – уточнила пресс-секретарь. Однако реальные прогнозы указывают на то, что дорога откроется не раньше 17 часов. Рабочие относительно быстро убирают завалы в направлении Праги. Направление на Градец Кралове все еще покрыто руинами моста. 

Источник: seznamzpravy.cz, novinky.cz

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Темы
Прага дороги Чехия строительство
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