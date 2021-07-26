Синоптики в Чехии предупреждают о сильных грозах

Чешский гидрометеорологический институт выдал предупреждение о сильных грозах, которые вечером 26 июля и в ночь на 27 июля будут наблюдаться на юге и юго-востоке Чешской Республики, а также в северной Моравии и Силезии. Грозы будут двигаться с юго-запада на восток, постепенно усиливаясь. Во время дождей выпадет до 50 миллиметров осадков, а скорость ветра достигнет 90 километров в час.

Фото: pixabay

Грозы следует ожидать по всей стране, за исключением Карловарского края и западных районов (Усти-над-Лабем и Пльзень). В восточной половине Чехии штормы будут немного сильнее, чем в западной половине. Согласно прогнозу, грозы придут сначала на Шумаву. По мере того, как холодный фронт будет продвигаться дальше на восток, осадки и ветер будут усиливаться. Ночью грозы переместятся в Моравию и Силезию, к утру вторника дожди должны прекратиться.

Осадки могут сопровождаться градом. Синоптики также не исключают наводнений — уровни небольших рек могут резко подняться сегодня вечером и ночью во вторник. В основном речь идет о приграничных горных районах и предгорье.

В Праге сегодня вечером ожидаются грозы приблизительно с 20 часов. Дождь будет идти всю ночь и закончится примерно в 5 утра. Завтра ожидается небольшая облачность при температуре до 28 градусов по Цельсию.

Источник: ceskenoviny.cz

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