Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.65
USD
21.79
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04d 28 °C
Синоптики в Чехии предупреждают о сильных грозах

Синоптики в Чехии предупреждают о сильных грозах

420on.cz 22
Чешский гидрометеорологический институт выдал предупреждение о сильных грозах, которые вечером 26 июля и в ночь на 27 июля будут наблюдаться на юге и юго-востоке Чешской Республики, а также в северной Моравии и Силезии. Грозы будут двигаться с юго-запада на восток, постепенно усиливаясь. Во время дождей выпадет до 50 миллиметров осадков, а скорость ветра достигнет 90 километров в час.
Фото: pixabay
Синоптики в Чехии предупреждают о сильных грозах

Грозы следует ожидать по всей стране, за исключением Карловарского края и западных районов (Усти-над-Лабем и Пльзень). В восточной половине Чехии штормы будут немного сильнее, чем в западной половине. Согласно прогнозу, грозы придут сначала на Шумаву. По мере того, как холодный фронт будет продвигаться дальше на восток, осадки и ветер будут усиливаться. Ночью грозы переместятся  в Моравию и Силезию, к утру вторника дожди должны прекратиться.

Осадки могут сопровождаться градом. Синоптики также не исключают наводнений — уровни небольших рек могут резко подняться сегодня вечером и ночью во вторник. В основном речь идет о приграничных горных районах и предгорье.

В Праге сегодня вечером ожидаются грозы приблизительно с 20 часов. Дождь будет идти всю ночь и закончится примерно в 5 утра. Завтра ожидается небольшая облачность при температуре до  28 градусов по Цельсию.

Источник:   ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – премьера нового шоу "Чехи пробуют"
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
погода Чехия Прага
Читайте
по теме 
В Чехии температура воздуха в выходные превысит 30 градусов
22.07.2021 09:34 Общество
В Чехии температура воздуха в выходные превысит 30 градусов
2080
Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии
16.07.2021 14:14 Общество
Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии
8971
Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон
16.07.2021 12:17 Экономика
Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон
2459
Из-за грозы в Чехии пришлось эвакуировать два детских лагеря
15.07.2021 09:00 Экономика
Из-за грозы в Чехии пришлось эвакуировать два детских лагеря
2033
Последние новости:
26
июля
D11 будет закрыта до обеда минимум
26.07.2021 12:10 Общество
D11 будет закрыта до обеда минимум
313
Сборная Чехии получила первую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
26.07.2021 11:20 Спорт
Сборная Чехии получила первую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
191
Чехи пробуют – долгожданная премьера нового шоу на ютуб
26.07.2021 12:08 Общество
Чехи пробуют – долгожданная премьера нового шоу на ютуб
501
25
июля
В Чехии молодой человек угрожал, что въедет на машине в толпу людей. Ему грозит три года тюрьмы
25.07.2021 09:07 Общество
В Чехии молодой человек угрожал, что въедет на машине в толпу людей. Ему грозит три года тюрьмы
1416
24
июля
Три чешских курортных города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
24.07.2021 16:25 Общество
Три чешских курортных города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
5229
22
июля
Женщина разделась догола перед полицией в центре Пльзени
22.07.2021 16:45 Общество
Женщина разделась догола перед полицией в центре Пльзени
4732
За участие в боевых действиях в Украине Верховный суд Чехии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы
22.07.2021 15:42 Общество
За участие в боевых действиях в Украине Верховный суд Чехии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы
2856
Лоббиста в Чехии приговорили к 4.5 годам лишения свободы за преступление 8-летней давности
22.07.2021 11:22 Общество
Лоббиста в Чехии приговорили к 4.5 годам лишения свободы за преступление 8-летней давности
1949
В Чехии температура воздуха в выходные превысит 30 градусов
22.07.2021 09:34 Общество
В Чехии температура воздуха в выходные превысит 30 градусов
2080
21
июля
Чехия продолжит переводить часы еще минимум пять лет
21.07.2021 20:49 Общество
Чехия продолжит переводить часы еще минимум пять лет
1805


Мобильная версия