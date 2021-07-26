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Число велосипедистов в Праге увеличилось вдвое

Число велосипедистов в Праге увеличилось вдвое

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В прошлом году в столице Чехии стало намного больше велосипедистов. Автоматические счетчики, расположенные на велосипедных дорожках, насчитали более 4,45 миллиона проездов, что почти на 1,13 миллиона больше по сравнению с прошлым годом. Причина увеличения численности – пандемия коронавируса. Многие предпочли велосипеды общественному транспорту. Самые загруженные маршруты были в Повлтавской и Модржанах.
Число велосипедистов в Праге увеличилось вдвое

Счетчики находятся более чем в двух десятках мест, либо в виде индукционной петли, либо в виде радара; кое-где используются обе технологии.

На самом загруженном маршруте А2 на Повлтавской улице 426 843 велосипедиста зафиксировали датчики возле замка Троя. Это на 80% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Почти вдвое больше велосипедистов проехало по трассе A2 на пересечении улиц Влтаван и У кина в Модржанах. Здесь счетчики показали 417 486 проездов. Обе велосипедные дорожки также занимают лидирующие позиции по количеству проездов за день: 5978 и 5048 велосипедистов соответственно.

Наибольший рост числа велосипедистов, на 136%, произошел в прошлом году на маршруте A23 на велосипедных полосах возле железнодорожного вокзала Вршовице, которым воспользовались 247 945 человек. Наибольшее количество велосипедистов было замечено в Праге с апреля по июль.

В прошлом году для велосипедистов и пешеходов был открыт новый пешеходный мост Троя, заменивший старый, обрушившийся в конце 2017 года. Еще одним важным сооружением стало строительство подземного перехода на велосипедной дорожке A26 под мостом на улице Чупрова. Велосипедные дорожки были созданы, в том числе, на улицах Гусицка, Камицка или Бухарова. Двустороннее движение стало возможным для велосипедистов, например, на некоторых улицах Праги 5 и 6.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в столице насчитывалось 520 километров размеченных велосипедных маршрутов, из которых 200 километров пролегали отдельно от автомобильного движения. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Прага Чехия Чехия 2021 велосипеды отдых Туризм
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