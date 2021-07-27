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Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях

Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях

420on.cz 317
Автомагистраль D11 вновь открыта для проезда автомобилей в обоих направлениях. Шоссе было закрыто с 17:00 субботы до вечера понедельника из-за того, что дорожники не успевали убрать остатки железобетонного моста после его сноса. На месте было огромное количество арматуры, не указанной в документации строительных работ.
Фото: TSK
Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях

Помимо арматуры, которая не соответствовала исходной проектной документации, проблемы возникли из-за найденного высоковольтного кабеля. Рабочие обнаружили его в несущей конструкции, но это не было зафиксировано в документации, при этом кабель находился под напряжением. Таким образом, вместо запланированных шестнадцати часов автомагистраль была закрыта в направлении Праги примерно на 48 часов, а в направлении Градец-Кралове — более чем на 60 часов.

Ситуацию раскритиковал 26 июля министр транспорта Карел Гавличек: «Движение по D11 должно быть возобновлено как можно скорее, а виновник задержки, которая длилась более 24 часов на одной из самых крупных транспортных артерий республики, должен нести ответственность». 

Инвестором и застройщиком выступает компания TSK Praha. В решении о закрытии автомагистрали указана компания Colas CZ как лицо, ответственное за выполнение строительных работ. В TSK пока не комментируют задержку.

«Руководству компании будет подготовлен полный отчет, который будет включать в себя как подготовку сноса моста, так и сами работы и их выполнение, а также полную процедуру разрешительных процессов», — сказала пресс-секретарь TSK Барбора Лишкова. Только после этого компания прокомментирует дело.

Закрытие автомагистрали D11 затруднило движение в восточной части Праги. На объездных трассах были огромные автомобильные пробки. По информации PID, пригородные автобусы опаздывали как минимум на час.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили пробки автобусы Прага Чехия строительство мост
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