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Верховный суд Чехии отменил обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте

Верховный суд Чехии отменил обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте

420on.cz 1680
​Верховный суд Чехии 27 июля отменил еще одно постановление Минздрава, в соответствии с которым люди обязаны были носить респираторы в магазинах, ресторанах и общественном транспорте. Решение опубликовано на сайте суда.
Верховный суд Чехии отменил обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте

«Если ответчик (Министерство здравоохранения), несмотря на неоднократные требования суда, не может обосновать принятые в соответствии с законом о пандемии чрезвычайные меры, задача суда — отменить такую ​​меру или объявить ее незаконной, если срок действия меры истек», — указывает судья Петр Микеш в постановлении.

«Такой подход не является проявлением чрезмерной судебной активности и вмешательства в административные полномочия ответчика, речь идет о законном требовании должным образом оправдать чрезвычайные меры, которые существенно ущемляют права и законные интересы отдельных лиц», — добавил он.

Решение Верховного суда вступит в силу после того, как его получит Минздрав. Чрезвычайная мера о ношении респираторов перестанет действовать через три дня после вступления постановления в силу.

Иск в Верховный суд подал человек с инвалидностью, страдающий заболеванием дыхательных путей. По состоянию здоровья он не может постоянно носить респиратор. Тем не менее, на него не распространяется исключение, которое позволило бы ему не носить респиратор.

Министерство утверждает, что есть исследования, подтверждающие, что использование респиратора не ограничивает доступ кислорода к дыхательным путям. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, из-за эпидемии коронавируса нет необходимости делать исключения в плане ношения респираторов для людей с какими-либо заболеваниями.

Источник: seznamzpravy.cz

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