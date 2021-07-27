Количество травм от электросамокатов в Чехии увеличилось

Хирурги городской больницы Остравы в текущем сезоне зафиксировали значительный рост количества травм, которые пациенты получают на электровелосипедах и особенно на электросамокатах.

Прокатные электросамокаты в этом году впервые появились в областном центре. По словам врачей, травмы от этих транспортных средств часто бывают серьезными. Об этом заявил заведующий отделением хирургии и травматологической хирургии Томаш Мразек.

«В настоящее время мы занимаемся не только детскими травмами, но и взрослыми, в основном от электросамокатов. И часто высокой степени тяжести», – сказал Мразек.

Он находит интересным, что врачи сталкиваются с этими травмами не только у молодого поколения.

На электросамокатах пользователи могут путешествовать со скоростью до 25 км/ч. Именно из-за высокой скорости аварии с электровелосипедами или электросамокатами приравниваются к дорожно-транспортным происшествиям.

Обычно пациенты обращаются в больницу с травмами конечностей, а также с травмами головы или шейного отдела позвоночника. «Полостных травм не так много, потому что самокат не обладает такой энергией, как автомобиль или мотоцикл, но сотрясения мозга, деформации шейного отдела позвоночника, сломанные ребра или сломанные ключицы – обычное явление», – сказал Мразек.

По словам врача, лучшая защита от травм – это профилактика. «Если я еду со скоростью более 20–25 км/ч, то мне приходится вести себя так, как будто я еду на мотоцикле или велосипеде. Если у меня на велосипеде должен быть шлем, он должен быть у меня и на электросамокате», – добавил Мразек. По его словам, частой проблемой является также то, что люди часто управляют этими транспортными средствами в нетрезвом виде.

Подобный опыт имеет хирург больницы Мирослав Шпичак. По его словам, общее количество травм этим летом не выросло, но доля травм от электросамокатов увеличилась. Все остальное – травмы от велосипедов, роликовых коньков и других видов спорта. Больницы испытывают больший натиск в выходные дни, когда у людей появляется больше времени для активного отдыха.

Источник: seznamzpravy.cz

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