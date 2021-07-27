Минздрав Чехии против отмены обязательных респираторов

Минздрав исправит недостатки в обосновании мер по ношению респираторов в закрытых помещениях. Так они отвечают на вердикт Высшего административного суда, который дал министерству три дня на исправление. В противном случае обязанность закрывать рот и нос перестанет действовать.

«Министерство здравоохранения уважает решение суда и в установленный срок дополнит обоснование чрезвычайной меры, чтобы удовлетворить возражения, и эта мера останется в силе», – написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Габриэла Штепаньева.

«Министерство здравоохранения считает необходимым, чтобы в нынешней ситуации, когда в Чешской Республике еще не обеспечен достаточный уровень вакцинации и распространяются инфекционные мутации, обязанность закрывать рот и нос в помещении и на общественном транспорте сохранилась", – добавила она

.

Если министерство не подчинится решению суда, через три дня меры, основанные на вердикте NSS, перестанут действовать, и люди смогли бы перестать носить респираторы и маски во всех общественных местах, таких как магазины, общественный транспорт, а также больницы и школы.

Неясно, к каким последствиям может привести отмена этих мер. Глава Минздрава Адам Войтех отказался комментировать ситуацию по телефону, как и глава службы гигиенистов Праги Зденька Ягрова. Хотя главный гигиенист Павла Сврчинова ответила на звонок и выслушала вопрос, вместо комментариев отправила репортеров в пресс-службу министерства и повесила трубку.

В суд обратился мужчина, у которого есть медицинская справка о том, что он не может носить маску из-за бронхиальной астмы. Из-за того, что рот и нос должны быть закрыты во всех внутренних пространствах, он чувствует себя ограниченным в своей жизни и дискриминированным.

В то же время решение не подлежит пересмотру, поэтому в будущем этот приговор может применяться в аналогичных случаях практически сразу, без долгих заседаний сената.