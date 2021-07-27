Владельца сбежавшего крокодила оштрафуют на один миллион крон

Крокодил, сбежавший в субботу от заводчика в Остраве, так и не был найден. Животное исчезло из частного сада, куда его поместили без ведома и разрешения государственной ветеринарной инспекции. 27 июля представители инспекции подтвердили, что владельцу крокодила грозит крупный административный штраф за нарушение закона.

Об исчезновении животного объявил заводчик. Сбежавшего крокодила сейчас ищут десятки полицейских. Они осматривают близлежащие районы и заодно предупреждают местных жителей об опасности. Крокодилу пять лет, его длина составляет около метра и он может представлять опасность, например, для собачников и их домашних питомцев во время прогулки.

По данным полиции, владелец купил животное четыре года назад у заводчика в Оломоуцком крае. Сейчас выясняется, почему он все время не сообщал о разведении. Мужчина представил полиции только так называемую регистрационную форму экземпляра вымирающего вида, заявив, что крокодил был чипирован. Регистрационная форма была выдана Оломоуцкой краевой администрацией, однако этого недостаточно для разведения опасного животного.

«Это всего лишь регистрационная форма, которая никак не заменяет разрешение на разведение», — пояснил Северин Кадерка, директор Областной ветеринарной администрации в Остраве. По его словам, мужчина обязан подать заявление о разрешении на разведение после того, как стал владельцем животного. Но мужчина этого не сделал.

«Мы уже связались с полицией Чешской Республики, в данном случае это явно нарушение закона. Мы вызовем владельца для объяснений, а затем предоставим экспертное заключение муниципалитету, который наложит санкции на заводчика», — добавил Кадерка. Нарушителю грозит штраф на сумму до одного миллиона крон.

Источник: novinky.cz

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