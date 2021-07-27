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Из-за коронавируса рак легких в Чехии определяют слишком поздно

Из-за коронавируса рак легких в Чехии определяют слишком поздно

420on 219
В последнее время все больше пациентов обращаются к врачам с запущенным раком легких. Некоторые симптомы путали с коронавирусом.
Из-за коронавируса рак легких в Чехии определяют слишком поздно

Такое заявление сделали пульмонологи по случаю Всемирного дня борьбы с раком легких. Теперь врачи могут удалить опухоль легкого хирургическим путем примерно в 15% случаев. Обещают увеличить эту долю до 50 процентов после предстоящего скрининга.

«У нас появляется все больше и больше пациентов с запущенным раком легких, отчасти из-за текущей ситуации с пандемией, когда такие симптомы, как кашель и одышка, были связаны с ковидом. К нам пришли и молодые люди с уже развившимся заболеванием», – сказала Мартина Вашакова, заместитель министра здравоохранения и председатель Чешского общества пневмологов и фтизиатров.

«В 85% случаев опухоль выявляют слишком поздно. Теперь, из-за коронавируса, ряд людей занижал значимость своих симптомов, потому что они боялись обращаться к врачу, и стало было слишком поздно для операции», – сказал Милан Шова, председатель Чешского альянса против хронических респираторных заболеваний.

Ежегодно врачи диагностируют рак легких примерно у 7 000 человек из них умирают около 5 500 человек. В 90% случаев причина в курении, активном или пассивном. Если рак обнаруживается на начальной стадии, около 65% пациентов имеют шанс прожить еще пять лет. При запущенных стадиях заболевания шансы значительно снижаются. Пульмонологи обещают улучшение после скрининга на рак легких, который должен быть запущен в Чешской Республике не позднее начала следующего года. По словам Вашаковой, врачи могут обнаружить до 70% опухолей на ранней стадии.

В обследовании примут участие около 30 000 человек в возрасте от 55 до 75 лет, выкуривающих не менее одной пачки сигарет в день. Вплоть до полумиллиона курильщиков могут пройти обследование для раннего выявления болезни.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
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