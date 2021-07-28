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Оружейная амнистия в Чехии: мужчина передал полиции танк Т 34/85

Оружейная амнистия в Чехии: мужчина передал полиции танк Т 34/85

420on.cz 433
Оружейная амнистия в Чехии заканчивается 31 июля. Это крайний срок для того, чтобы без объяснения причин сдать незаконно удерживаемое оружие или боеприпасы и избежать наказания за нарушение закона. Житель Градца Кралове передал полиции танк Т 34/85 и противотанковую самоходную артиллерийскую установку SD-100.
Оружейная амнистия в Чехии: мужчина передал полиции танк Т 34/85

Он владел обоими орудиями на законных основаниях с 90-х годов, но сомневался в том, что они были признаны нефункциональными в соответствии с действующими правилами. Поэтому он воспользовался амнистией и сообщил обо всем в полицию. Специалисты и военные осмотрели танк и артиллерийскую установку, у которых не было оригинальных документов, и установили, что орудия не могут стрелять. Танк и установка были оставлены их первоначальному владельцу, поскольку они были надежно закреплены и не представляли опасности.

«К настоящему времени люди сдали несколько тысяч единиц оружия и десятки тысяч боеприпасов. Мы опубликуем дополнительную информацию на следующей неделе после окончания амнистии», — сказал пресс-секретарь президиума полиции Давид Шон. Он также призвал людей сдать оружие и боеприпасы, которые они могут иметь при себе в последние дни амнистии.

В полицию люди также принесли, например, немецкую винтовку времен Второй мировой войны Mauser G 43 или французскую винтовку Бертье.

Нынешняя амнистия на оружие — пятая по счету, объявленная в Чехии. Ранее они были в 1996, 2003, 2009 и 2014 годах. Больше всего оружия было передано людьми в 2009 году (почти 8000 единиц), меньше всего в 90-х годах (около 3700). В этом году оружейная амнистия продлилась шесть месяцев.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия оружие полиция война
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