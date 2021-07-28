Что будет со страховыми компаниями в Чехии после 02.08.2021?

От 2 августа 2021 года вступает в силу закон, согласно которому иностранцы смогут покупать страховки только у pVZP. Рассказываем в статье о том, как будут работать далее некоторые страховые компании.

Maxima

Страховая компания Максима на своем сайте официально заявила: все страховки будут обслуживаться с прежним уровнем сервиса до конца действия страховых договоров и после 02 августа 2021

Сама же компания будет работать дальше без изменений, так как комплексное страхование иностранцев являются лишь частью страхового портфеля Максимы (менее 10%).

Основной доход компании приносит страхование недвижимости и страхование в сфере B2B (например, Максима страхует таких гигантов как O2 telefonica, Air Bank, Zonky, Home Credit и.т.д.).

Вы сможете и далее оформлять в Максиме страхование по беременности, страхование первой помощи (nutné a neodkladné péče), страхование недвижимости и.т.д.

pVZP

От вступления в силу нового закона, вы сможете продлевать страховку исключительно в страховой компании pVZP.

Самые большие опасения, связанные с эксклюзивом pVZP на страхование иностранцев в Чехии от 02 августа 2021, связаны с возможным повышением цен на комплексные страховки.

По этой причине pVZP официально уведомили своих партнеров (в разосланном партнерам письме) об отсутствии планов повышения цен на продукт – страхование иностранцев – в обозримом будущем. Более того, компания планирует повышение лимитов страхования и улучшение сервиса страхового и медицинского обслуживания для клиентов.

Slavia

Страховая компания Славия продолжает работать в прежнем режиме.

Также Славия разослала своим партнерам официальные письма с уведомлением, что все оформленные в Славии договора можно будет продлить в страховой компании и после вступления в силу нового закона. Остальные страхование компании на данный момент не объявляли о подобных планах или акциях.

Это означает что если у вас на данный момент действует Славия, то до момента окончания данного страхового договора вы сможете продлить свою страховку там же и после 2 августа.

Сейчас мы ждем официальные комментарии от остальных страховых компаний о режиме их работы с учетом нового законодательства. Мы опубликуем информацию, как только она будет подтверждена.

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