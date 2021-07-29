Обновление: Что будет со страховыми компаниями в Чехии после 02.08.2021

В понедельник, 2 августа 2021 года, в силу вступает закон, согласно которому иностранцы смогут покупать комплексные страховки только в компании pVZP. Разбираемся, в каком режиме будут работать другие страховые.

Maxima

Страховая компания Maxima на своем сайте официально заявила: все страховки будут обслуживаться с прежним уровнем сервиса до конца действия страховых договоров и после 02 августа 2021. Компания продолжит работу без изменений — комплексное страхование иностранцев лишь часть страхового портфеля Максимы (менее 10%), а основной доход приносит страхование недвижимости и страхование в сфере B2B (O2 telefonica, Air Bank, Zonky, Home Credit и.т.д.).

Иностранцы смогут и дальше оформлять в Максиме страхование по беременности, страхование первой помощи (nutné a neodkladné péče), страхование недвижимости и т.д.

pVZP

С момента вступления в силу нового закона о страховании иностранцев в Чехии (2 августа 2021 года) продлевать страховку можно будет исключительно в компании pVZP. Самые большие опасения связаны с возможным повышением цен. По этой причине pVZP официально уведомила своих партнеров, что не будет поднимать цены на страхование иностранцев в обозримом будущем. Компания планирует увеличить лимиты страхования и сосредоточиться на улучшении сервиса страхового и медицинского обслуживания для клиентов.

Slavia

Страховая компания Славия продолжает работать в прежнем режиме. Славия также разослала своим партнерам официальные письма, в которых сообщила, что все оформленные договоры можно будет продлить и после вступления в силу нового закона. Если на данный момент у вас есть действующая страховка Славия, вы сможете продлить ее и после 2 августа. Сделать это нужно до окончания данного страхового договора.

ERGO

Такое же заявление сделала и компания ERGO — все оформленные договоры можно будет продлить после 2 августа 2021 года. Компания продолжит работу и обслуживание клиентов в прежнем режиме.

Информацию о режиме работы остальных страховых мы опубликуем сразу после того, как получим комментарии от представителей компаний.

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