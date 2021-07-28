Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.66
USD
21.7
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
10d 24 °C
Мошенники в Чехии взламывают корпоративную электронную почту и крадут деньги

Мошенники в Чехии взламывают корпоративную электронную почту и крадут деньги

420on.cz 1
Полиция предостерегает от мошенников, которые взламывают электронную почту компаний. В период оплаты фактур преступники сообщают об изменении номера счета, на который будут отправлены деньги. Одна чешская компания таким образом перечислила мошенникам почти семь миллионов крон.
Фото: pixabay
Мошенники в Чехии взламывают корпоративную электронную почту и крадут деньги

Пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек сообщил сегодня: вернуть эти деньги не удалось.

Пражская полиция за последнее время зафиксировала несколько таких случаев. Мошенники получают доступ к почтовым ящикам, отслеживают сообщения и ждут, когда компания планирует оплатить еще один счет. В этот момент они начинают действовать. Они отправляют компании электронное письмо, аналогичное тому, которое послал поставщик и указывают в письме информацию об изменении номера счета, на который должен быть произведен платеж. Изменение номера счета обычно не настораживает фирму, поскольку это, как правило, их долгосрочный деловой партнер, пояснил Данек.

Пострадавшие компании узнают о мошенничестве только через несколько дней или недель, когда поставщик узнает, что присланные счета еще не оплачены. 

«Из-за изощренности методов работы, технического мастерства преступников, а также позднего уведомления пострадавших компаний практически невозможно найти преступников (африканские страны) и вернуть украденные деньги», — сказал пресс-секретарь.

Криминалисты рекомендуют компаниям проверять любые изменения, о которых сообщается по электронной почте, по телефону. Отправлять запрос снова по электронной почте бесполезно, потому что на электронное письмо может снова ответить злоумышленник.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – премьера нового шоу "Чехи пробуют"
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
хакеры интернет компании Чехия мошенничество полиция
Читайте
по теме 
Хакеры атаковали Национальную библиотеку в Праге
18.05.2021 21:02 Общество
Хакеры атаковали Национальную библиотеку в Праге
1226
В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон
13.04.2021 17:22 Общество
В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон
3181
Хакеры в Чехии атаковали три частные поликлиники
17.03.2021 08:46 Общество
Хакеры в Чехии атаковали три частные поликлиники
2126
Хакеры снова взломали компьютерную систему чешской больницы
14.01.2021 08:52 Экономика
Хакеры снова взломали компьютерную систему чешской больницы
2007
Последние новости:
28
июля
Что будет со страховыми компаниями в Чехии после 02.08.2021?
28.07.2021 12:50 Общество
Что будет со страховыми компаниями в Чехии после 02.08.2021?
15
Оружейная амнистия в Чехии: мужчина передал полиции танк Т 34/85
28.07.2021 10:08 Общество
Оружейная амнистия в Чехии: мужчина передал полиции танк Т 34/85
433
27
июля
Из-за коронавируса рак легких в Чехии определяют слишком поздно
27.07.2021 18:25 Общество
Из-за коронавируса рак легких в Чехии определяют слишком поздно
1100
Владельца сбежавшего крокодила оштрафуют на один миллион крон
27.07.2021 17:19 Общество
Владельца сбежавшего крокодила оштрафуют на один миллион крон
1045
Минздрав Чехии против отмены обязательных респираторов
27.07.2021 16:37 Общество
Минздрав Чехии против отмены обязательных респираторов
2334
Обеды в ресторанах Чехии подорожали
27.07.2021 16:30 Экономика
Обеды в ресторанах Чехии подорожали
1670
Количество травм от электросамокатов в Чехии увеличилось
27.07.2021 14:02 Общество
Количество травм от электросамокатов в Чехии увеличилось
651
Верховный суд Чехии отменил обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте
27.07.2021 13:26 Общество
Верховный суд Чехии отменил обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте
3137
Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях
27.07.2021 08:58 Общество
Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях
1139
26
июля
В Остраве сбежал крокодил. Он голоден
26.07.2021 16:33 Общество
В Остраве сбежал крокодил. Он голоден
1813


Мобильная версия