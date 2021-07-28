Мошенники в Чехии взламывают корпоративную электронную почту и крадут деньги

Полиция предостерегает от мошенников, которые взламывают электронную почту компаний. В период оплаты фактур преступники сообщают об изменении номера счета, на который будут отправлены деньги. Одна чешская компания таким образом перечислила мошенникам почти семь миллионов крон.

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Пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек сообщил сегодня: вернуть эти деньги не удалось.

Пражская полиция за последнее время зафиксировала несколько таких случаев. Мошенники получают доступ к почтовым ящикам, отслеживают сообщения и ждут, когда компания планирует оплатить еще один счет. В этот момент они начинают действовать. Они отправляют компании электронное письмо, аналогичное тому, которое послал поставщик и указывают в письме информацию об изменении номера счета, на который должен быть произведен платеж. Изменение номера счета обычно не настораживает фирму, поскольку это, как правило, их долгосрочный деловой партнер, пояснил Данек.

Пострадавшие компании узнают о мошенничестве только через несколько дней или недель, когда поставщик узнает, что присланные счета еще не оплачены.

«Из-за изощренности методов работы, технического мастерства преступников, а также позднего уведомления пострадавших компаний практически невозможно найти преступников (африканские страны) и вернуть украденные деньги», — сказал пресс-секретарь.

Криминалисты рекомендуют компаниям проверять любые изменения, о которых сообщается по электронной почте, по телефону. Отправлять запрос снова по электронной почте бесполезно, потому что на электронное письмо может снова ответить злоумышленник.

Источник: ceskenoviny.cz

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