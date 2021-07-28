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Выдача удостоверений личности в Чехии будет приостановлена до понедельника

Выдача удостоверений личности в Чехии будет приостановлена до понедельника

420on 809
Власти приступят к выдаче удостоверений личности нового типа с понедельника, 2 августа, день в день с постановлением Европейского Союза. Карта с биометрическими данными, а именно фотографией и двумя отпечатками пальцев, должна повысить безопасность в контексте свободного передвижения внутри ЕС. По-прежнему можно будет использовать действующие карты до истечения срока их действия. Система будет приостановлена ​​в выходные дни в связи с выдачей удостоверения личности нового типа.
Фото: iRozhlas
Выдача удостоверений личности в Чехии будет приостановлена до понедельника

Заявление на получение удостоверения личности и паспорта нельзя будет подать с пятницы по воскресенье, 1 августа. Забрать карту на этих выходных не получится. С пятницы граждане смогут подавать документы на удостоверение личности без машиночитаемых данных только со сроком действия один месяц.

Министр внутренних дел Ян Гамачек обращает внимание людей на необходимое отключение системы выдачи удостоверений личности и паспортов. «Прошу граждан проверять действительность своих документов и избегать неудобств, например, в связи с поездкой в ​​отпуск», – сказал он.

Удостоверения, выданные с понедельника, 2 августа, уже будут содержать биометрические данные, хранящиеся на высокозащищенном бесконтактном чипе. Помимо фотографии, это еще и два отпечатка пальцев. По данным Министерства внутренних дел, это затруднит подделку и кражу данных.

«Удостоверение личности теперь будет более надежным, и мы по-прежнему сможем путешествовать по Европе с ним, не имея при себе паспорта», – сказал Гамачек. Внесение биометрических данных в удостоверение личности основано на европейских правилах. Первой датой выдачи гражданства нового типа назначили 2 августа.

Однако европейское регулирование также предусматривает постепенную смену документов. Таким образом, можно будет использовать ранее действительные карты без биометрических данных до окончания срока их действия. Некоторые вплоть до 3 августа 2031 года.

Источник: iRozhlas.cz

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Темы
документы гражданство Чехия 2021 Прага путешествие Министерство иностранных дел
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