Качество питьевой воды в Праге станет еще лучше

Прага внедрила новую технологию очистки воды фильтрацией через гранулированный активированный уголь. Инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда крон. Эта технология сейчас работает на модернизированных гидроузлах в Подоли. Новая технология позволит значительно улучшить качество питьевой воды в столице.

Качество водопроводной воды в Праге контролируется постоянно на основании ста различных качественных химических, сенсорных, физических, микробиологических и биологических параметров. В то же время водопроводная вода в Праге подлежит более частому и по некоторым параметрам более строгому контролю качества, чем бутилированная. Актуальную информацию можно найти на сайте www.pvk.cz, где ежемесячно публикуются средние значения всех отслеживаемых показателей питьевой воды.

«Сегодня 66% жителей Праги пьют воду из-под крана и, таким образом, помогают сохранить окружающую среду. Однако мы хотим продолжить улучшать качество и вкус водопроводной воды в Праге. Упаковка для бутилированной воды составляет значительную часть отходов. И даже если это перерабатываемая упаковка, в ней нет необходимости, если учитывать качество водопроводной воды в столице», — говорит Петр Глубучек, заместитель мэра Праги.

Преимущество способа фильтрации через активированный уголь заключается в том, что при этом удаляются синтетические органические химические вещества, природные органические соединения и другие вещества, влияющие на вкус и запах питьевой воды. Новая технология также лучше удаляет пестициды из воды.

Источник: praha.eu

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