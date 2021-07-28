Соцопрос: психическое здоровье чехов улучшилось, но до уровня марта 2020 еще далеко

Психическое здоровье чехов улучшилось по сравнению с периодом эпидемии коронавируса. Цифры, однако, все еще ниже, чем в марте 2020 года. Около 10% респондентов испытали проблемы с психическим здоровьем в июле, что в 2 раза меньше, чем во время локдаунов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Жизнь во время пандемии» от PAQ Research. Ситуацию комментирует социолог Даниэль Прокоп. По его словам, негативное влияние коронавируса на занятость или бедность сейчас исчезло.

Согласно опросу, несмотря на улучшение общей ситуации, психическое здоровье людей в настоящее время хуже, чем до эпидемии covid-19. «Молодые люди, которые прервали свой досуг, и люди, пострадавшие в прошлом году от экономического кризиса, были более уязвимы», ­– сказал Прокоп. По его словам, до эпидемии около 6% людей испытывали симптомы как минимум умеренной депрессии или тревоги, сейчас, в июле, – 10%. Во время отдельных волн эпидемии от 11 до 19 процентов респондентов имели проблемы с психикой.

В июле доля людей, работающих без ограничений, вернулась к докризисному уровню и составила 69%. Согласно опросу, количество безработных или имеющих определенные ограничения в работе людей в возрасте от 18 до 64 лет теперь даже ниже, чем в марте 2020 года до эпидемии коронавируса. Он упал с девяти процентов до семи. «Таким образом, влияние эпидемии на трудовую жизнь чехов в значительной степени исчезло, а рост занятости объясняется сезонностью», – сказал Прокоп. В то же время, по его словам, уменьшилось и количество людей, которые планируют экономить.

С сентября 2020 года по июль 2021 года от 10 до 12 процентов респондентов жили за чертой бедности. Человек подвергается риску бедности по доходам, если у него нет даже 60% от среднего чистого дохода. В прошлом году этот лимит составлял 12 818 крон для одиночек.

По словам Прокопа, за сокращением бедности по доходам стоит также снижение налогов и повышение пенсий, благодаря чему многие люди живут лучше, чем до эпидемии. С другой стороны, увеличилась бедность людей, которые работали, например, по соглашению. По его словам, эпидемия означала более высокий риск оказаться за чертой бедности для людей с низким уровнем образования, домохозяйств с детьми или работников из сферы торговли и услуг. Он добавил, что примерно седьмая часть чехов из семей, у которых есть сбережения максимум на один месяц на случай потери дохода, также подвержены риску бедности.

Источник: ČTK

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