Соцопрос: психическое здоровье чехов улучшилось, но до уровня марта 2020 еще далеко

Согласно опросу, несмотря на улучшение общей ситуации, психическое здоровье людей в настоящее время хуже, чем до эпидемии covid-19. «Молодые люди, которые прервали свой досуг, и люди, пострадавшие в прошлом году от экономического кризиса, были более уязвимы», – сказал Прокоп. По его словам, до эпидемии около 6% людей испытывали симптомы как минимум умеренной депрессии или тревоги, сейчас, в июле, – 10%. Во время отдельных волн эпидемии от 11 до 19 процентов респондентов имели проблемы с психикой.
В июле доля людей, работающих без ограничений, вернулась к докризисному уровню и составила 69%. Согласно опросу, количество безработных или имеющих определенные ограничения в работе людей в возрасте от 18 до 64 лет теперь даже ниже, чем в марте 2020 года до эпидемии коронавируса. Он упал с девяти процентов до семи. «Таким образом, влияние эпидемии на трудовую жизнь чехов в значительной степени исчезло, а рост занятости объясняется сезонностью», – сказал Прокоп. В то же время, по его словам, уменьшилось и количество людей, которые планируют экономить.
С сентября 2020 года по июль 2021 года от 10 до 12 процентов респондентов жили за чертой бедности. Человек подвергается риску бедности по доходам, если у него нет даже 60% от среднего чистого дохода. В прошлом году этот лимит составлял 12 818 крон для одиночек.
По словам Прокопа, за сокращением бедности по доходам стоит также снижение налогов и повышение пенсий, благодаря чему многие люди живут лучше, чем до эпидемии. С другой стороны, увеличилась бедность людей, которые работали, например, по соглашению. По его словам, эпидемия означала более высокий риск оказаться за чертой бедности для людей с низким уровнем образования, домохозяйств с детьми или работников из сферы торговли и услуг. Он добавил, что примерно седьмая часть чехов из семей, у которых есть сбережения максимум на один месяц на случай потери дохода, также подвержены риску бедности.
Источник: ČTK
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