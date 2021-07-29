Проезд в Праге подорожает на 25%

Текущий 30-минутный тариф в Праге будет стоить 30 крон вместо нынешних 24 крон. 90-минутный проезд – 40 вместо 32.«Стоимость 24-часового «туристического» тарифа также немного повышается, до 120 крон, а трехдневный тариф ­– до 330 крон», – пишет на своем сайте Pražská integrovaná doprava.

С 1 августа в Праге и Среднечешском крае цены на проезд увеличатся на 20-25%

PID объясняет, почему «короткие» билеты становятся дороже: «Во время пандемии система общественного транспорта столкнулась со значительным падением количества пассажиров и, следовательно, продаж. Если мы хотим, чтобы интервалы между рейсами были короткими и не привели к ограничениям транспорта, необходимо хотя бы частично повысить тариф. Годовой купон на проезд по Праге по-прежнему стоит 3650 крон, что в среднем составляет всего 10 крон в день. Это самый дешевый способ передвигаться по городу без проблем, и он окупается для всех пассажиров, кто пользуется общественным транспортом хотя бы 8 раз в месяц».

Стоимость проезда в Среднечешском крае не увеличивалась с 2011 года и долгое время покрывала лишь часть расходов на эксплуатацию автобусных и железнодорожных линий в регионе, а это примерно 50-60%. В настоящее время такая низкая стоимость проезда больше не является приемлемой даже в отношении значительных перебоев в доходах от проезда во время пандемии. Таким образом, повышение на 25% вместе с меньшим повышением цен на годовые купоны является компромиссом, который поможет сохранить объем общественного транспорта в Среднечешском крае без серьезных ограничений на сообщение.

Основные изменения в тарифах PID с 1 августа 2021 г.

• повышение цены одноразового 30-минутного билета с 24 до 30 крон и 90-минутного билета с 32 до 40 крон для проезда по Праге

• повышение стоимости однодневных и многодневных туристических билетов по Праге и Среднечешскому краю.

• повышение цен на одноразовые и перманентные билеты в Среднечешском крае примерно на 25% (преимущество годовых купонов по сравнению с билетами на более короткий период сохраняется)

• упрощение доказательства бесплатного проезда детей и подростков до 18 лет и пожилых людей от 65 лет в общественном транспорте Праги, кроме поездов (теперь достаточно будет просто показать документы)

• новый тип тарифа для людей, нуждающихся в материальном обеспечении, получающих прожиточное пособие в размере около 70% от обычного тарифа

• фуникулер на Петршин теперь стоит 60 крон за поездку (держатели туристических билетов и перманенток по-прежнему не должны платить ничего дополнительно)

• новый специальный автобусный маршрут Airport Express за 100 крон (ранее 60 крон)

• изменение цен на парковку на автостоянках P+R в Праге (новая классификация по 3 категориям в зависимости от удаленности от центра)

• Новая возможность купить PID-билет у проводника.

Источник: seznamzpravy.cz