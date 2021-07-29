В Чехии на четыре дня приостановлена выдача удостоверений личности и паспортов

С сегодняшнего дня до воскресенья, 1 августа, люди не могут подавать документы для получения удостоверений личности (občanský průkaz) или паспорта. Центральная система будет временно отключена из-за подготовки к выдаче удостоверений личности с биометрическими данными.

Обязанность вносить биометрические данные в удостоверение личности основывается на правилах, утвержденных Европейским союзом. В Чешской Республике новый тип удостоверений будет выдаваться с 1 августа.

Новые удостоверения личности будут содержать бесконтактный чип, на котором будут храниться биометрические данные, благодаря чему снижается риск подделки и злоупотребления документами. Биометрические данные появятся в информационной системе регистрации удостоверений личности не позднее 90 дней с момента изготовления документа (на случай технических ошибок), затем они будут удалены, так как создание каких-либо баз данных с личными биометрическими данными не допускается.

Если бы биометрические данные не были введены, удостоверения личности можно было бы использовать только в Чешской Республике и нельзя было бы выезжать за границу по новым выданным документам. Документы, выданные ранее, будут действительны до окончания срока их действия (но не позднее 3 августа 2031 года). Гражданин с действующим документом без биометрических данных может путешествовать по Европейскому Союзу до окончания срока действия удостоверения личности.

Источник: ceskenoviny.cz