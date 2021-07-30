Правительство Чехии продлило ограничение на въезд в страны с очень высоким риском заражения covid-19

Правительство продлило до 31 августа срок действия меры, в рамках которой людям настоятельно не рекомендуется совершать поездки в страны с высоким риском заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех после сегодняшнего внеочередного заседания кабмина.

Фото: pixabay

К странам с очень высоким риском заражения коронавирусом относится Россия, а также Ботсвана, Бразилия, Индия, Южная Африка, Колумбия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Парагвай, Перу, Свазиленд, Танзания, Тунис, Замбия и Зимбабве. Эти государства отмечены на интерактивной карте черным цветом.

При возвращении из этих стран полностью вакцинированным людям или тем, кто за последние 180 дней перенес COVID-19, не нужно проходить тестирование и самоизолироваться. Остальные обязаны сделать тест ПЦР перед поездкой, затем 10 дней находиться в самоизоляции и потом пройти ПЦР-тест повторно.

Источник: ceskenoviny.cz

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