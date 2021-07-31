В воскресенье в Чехию придут сильные грозы

​Чешский гидрометеорологический институт (CHMI) предупредил о сильных грозах, которые придут в республику 1 августа. В воскресенье выпадет более 50 мм осадков, грозы будет сопровождать сильный ветер. Проливные дожди ожидаются на юге и востоке Чехии. Реки могут выйти из берегов.

Метеорологи выпустили предупреждение о высокой степени опасности для всего Южно-Моравского, Злинского и Моравско-Силезского края и для большей части Оломоуцкого региона (кроме района Есеники). Предупреждение действует 1 августа с 9 до 18 часов.

Помимо проливных дождей, будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 90 километров в час. Есть риск затопления подвалов домов, а также падения деревьев и других предметов во время урагана.

Сильные дожди в ночь на воскресенье начнутся в Южно-чешском крае, регионам Сушице и Высочина, а также на юге Моравии. Утром грозы переместятся в восточную часть Пардубицкого края, западную часть Оломоуцкого края и на остальную часть Моравии и Силезии.

CHMI также ожидает поднятия уровня воды в реках и первого степени опасности наводнений.

Источник: ceskatelevize.cz