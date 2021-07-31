В воскресенье в Чехию придут сильные грозы

Метеорологи выпустили предупреждение о высокой степени опасности для всего Южно-Моравского, Злинского и Моравско-Силезского края и для большей части Оломоуцкого региона (кроме района Есеники). Предупреждение действует 1 августа с 9 до 18 часов.
Помимо проливных дождей, будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 90 километров в час. Есть риск затопления подвалов домов, а также падения деревьев и других предметов во время урагана.
Сильные дожди в ночь на воскресенье начнутся в Южно-чешском крае, регионам Сушице и Высочина, а также на юге Моравии. Утром грозы переместятся в восточную часть Пардубицкого края, западную часть Оломоуцкого края и на остальную часть Моравии и Силезии.
CHMI также ожидает поднятия уровня воды в реках и первого степени опасности наводнений.
Источник: ceskatelevize.cz