Водолазы помогли спасти ценную перьевую ручку, упавшую в Влтаву

В выходные полицейские и водолазы в Праге искали в Влтаве перьевую ручку стоимостью около 100 тысяч крон. Владелец ценного предмета уронил ручку в воду, когда работал на лодке.

В субботу в полицию обратился 64-летний мужчина в порту Смихов. Он сказал, что ручка, которая была закреплена на его футболке, случайно упала в реку. По его словам, стоимость предмета превышает 100 тысяч крон — это ручка из дорогой коллекции, выпущенная ограниченным тиражом и связанная с главным героем романа Виктор Гюго «Отверженные» Жаном Вальжаном. В этой модели используется красный лакированный и платиновый металл, символизирующий тюремные одежды Жана Вальжана. Тюремные номера главного героя (24601 и 9430) также присутствуют на ручке, как и розетта собора Нотр Дам на колпачке. На колпачке выгравирована цитата «Chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière» («Каждый человек ночью идет к свету»).

Для владельца ручка была еще более ценной, потому что это был подарок. В акции принимали участие водолазы, на дне реки был большой слой грязи, что существенно осложняло им работу. Однако, спустя час поисков им удалось найти ценный предмет.

Источник: novinky.cz

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