Количество нелегальных мигрантов в Чехии в 2021 году увеличилось

​В 2021 году поток нелегальных мигрантов в Чехию резко увеличился. Только за первое полугодие полиция Чехии выявила 5 430 иностранцев, незаконно находившихся в стране. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Количество иностранцев, проживающих в Чехии нелегально, увеличилось, в том числе из-за нарушения правительственных ограничений по предотвращению распространения коронавируса. Еще одной причиной роста стало то, что границы с Германией и Австрией не были полностью закрыты в этом году. По сравнению с 2020 годом, когда эпидемия коронавируса только началась, было намного меньше выборочных проверок на границах с Польшей и Словакией. Сотрудники полиции фиксируют постепенный рост нелегальной миграции с июля прошлого года.

В первом полугодии этого года в Чехии чаще всего сотрудники полиции выявляли незаконно пребывающих в стране граждан Украины — более 3 000 человек. Кроме того, были задержаны граждане таких стран, как Молдова, Афганистан, Вьетнам и Грузия.

«Они приезжают сюда из третьих стран, не входящих в ЕС, которые определены как очень опасные из-за пандемии, таким иностранцам запрещен въезд в страну», — сказала пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Рената Гречманова. Наибольшее количество нелегалов обнаружила полиция в Праге — треть от общего количества.

Подавляющее большинство иностранцев было обнаружено при проверках по месту жительства. Во время транзитной миграции, когда иностранцы выезжали через Чехию в другую страну, в первом полугодии было задержано 515 человек. В Чехию въезжал много нелегальных мигрантов из Словакии.

«Подавляющее большинство людей выбирали Германию в качестве пункта назначения», — сказал Гречманова. По ее словам, иностранцы как правило использовали грузовые автомобили для перемещения по территории Чехии (460 случаев). Таким образом в Чехию попадали афганцы, сирийцы и марокканцы. 105 человек пытались незаконно пересечь границу ЕС в чешских международных аэропортах.

Источник: novinky.cz

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