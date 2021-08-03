В Чехии сотни людей хотят сделать операцию по смене пола

В Чехии каждый год около сотни человек обращаются в медицинские клиники, чтобы пройти процесс изменения пола. Большинство таких пациентов выбирает гормональную терапию. Операция по изменению пола проводится только трем пациентам из ста.

Об этом сообщила Ассоциация медицинских страховых компаний. О смене пола просят трансгендерные люди — то есть люди, рожденные мужчинами, но чувствующие себя женщинами, или наоборот.

«Речь идет о мужчинах и женщинах с врожденным нарушением половой идентичности, которое вызывает серьезные психические проблемы. В чешской системе здравоохранения есть конкретный диагноз и определены методы лечения таких пациентов», — сказал Людмила Плшкова, представитель Ассоциации медицинских страховых компаний.

После постановки диагноза проводится гормональное лечение, дополненное психотерапией. Если люди не делают операцию, они принимают соответствующие гормоны на всю жизнь.

Смена пола — это длительный процесс. Сначала заявление трансгендерного пациента оценивает сексолог, затем принимает решение комиссия Минздрава. Например, в 2019 году комиссия рассмотрела 157 обращений от таких пациентов.

«Подавляющее большинство пациентов выбирают гормональную терапию. Только около трех человек из ста хотят сделать операцию по смене пола. В согласованных случаях и после не менее одного года гормональной терапии расходы на операцию покрывает медицинская страховая компания», — пояснила Плшкова. Стоимость гормонального лечения составляет от 3000 до 5000 тысяч крон в год, а стоимость операции — около 100000 крон.

Источник: irozhlas.cz

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