Суд смягчил наказание за кражи из магазина в период ЧП

​Во вторник Конституционный суд удовлетворил жалобу мужчины, который был приговорен к 28 месяцам тюремного заключения за кражу двух упаковок лезвий для бритвы стоимостью около 2000 крон. Сенат Верховного суда Чехии постановил, что более строгое наказание назначается только в том случае, если кража связана с пандемией. Дело обвиняемого будет пересмотрено.

Мужчина совершил кражу в мае прошлого года в супермаркете в Пльзеньском крае. Он украл две упаковки запасных лезвий для мужской бритвы за 2198 крон, положил их в рюкзак и прошел через кассу, не заплатив. Вора остановил сотрудник службы безопасности магазина.

При обычных обстоятельствах за обычную кражу может быть назначено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако, если кража происходит во время войны, стихийного бедствия или других событий, серьезно угрожающих жизни и здоровью людей, наказание может составить от двух до восьми лет лишения свободы. Поэтому с прошлого года суды стали более сурово наказывать лиц, совершивших мелкие кражи во время пандемии коронавируса.

В марте этого года Верховный суд Чехии постановил, что кражи во время пандемии и чрезвычайного положения должны наказываться более строго, только если они были непосредственно связаны с пандемией, например, это была кража респираторов или преступники злоупотребляли чрезвычайными обстоятельствами.

В связи с этим уже подано 14 исков от осужденных, которые требуют пересмотреть приговор в связи с новым решением Верховного суда, сообщило Министерство юстиции. Некоторые из них уже поддержаны высшей судебной инстанцией.

Источник: ceskatelevize.cz

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