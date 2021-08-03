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Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио

Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио

420on.cz 1
Пражская санитарно-гигиеническая станция 3 августа обнародовала результаты расследования, которое было начато после заражения коронавирусом участников чешской сборной в Токио. Конкретных имен руководство ведомства не назвало, но было сказано, что один из пассажиров самолета до поездки контактировал с тремя инфицированными людьми.
Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио

Врач чешской женской сборной по теннису Властимил Ворачек мог быть человеком, который заразил коронавирусом спортсменов чешской олимпийской сборной. Ворачек не был вакцинирован, как и четверо других участников полета, у которых был положительный тест на коронавирус. Единственным заразившимся привитым спортсменом оказался волейболист Ондржей Перушич.

Гигиенисты на пресс-конференции сообщили, что перед отъездом в Токио один из пассажиров самолета встречался с «тремя близкими людьми», у которых позже был положительный тест на ковид. Пражский гигиенист Зденка Ягрова заявила, что контакт с инфицированными людьми произошел за день до вылета самолета в Токио, то есть 15 июля. Первые симптомы появились у одного из участников встречи 16 июля, а 18 июля тест подтвердил наличие инфекции.

«Он не сказал нам, что у кого-то из его близких есть проблемы со здоровьем. Знал он об этом или не знал, нам неизвестно», — сказала Ягрова.

У остальных пяти участников сборной, которые летели в другом самолете, гигиенисты не нашли никого с положительным тестом или симптомами болезни. Вот почему они считают Ворачека тем, кто мог передать коронавирус другим.

Сам врач ситуацию комментировать отказывается.

Всего, включая Ворачека, в чешской команде было шесть человек, у которых тест показал наличие инфекции. 

По заключению гигиенистов, Ворачек прошел три теста — один антигенный и два ПЦР перед вылетом. Все они были отрицательными, поэтому 16 июля он сел в самолет со спортсменами и другими участниками игр. Однако по прибытии в Токио Ворачек не прошел еще один тест ПЦР. «До сегодняшнего дня у меня не было и нет никаких клинических признаков заболевания и я полностью здоров», — сказал Ворачек ранее.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Олимпиада Чехия спорт коронавирус
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