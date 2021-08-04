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В Чехии у Кралуп-над-Влтавой сошел с рельсов грузовой поезд

В Чехии у Кралуп-над-Влтавой сошел с рельсов грузовой поезд

420on.cz 262
Рано утром 4 августа грузовой поезд сошел с рельсов возле города Кралупы-над-Влтавой. В аварии никто не пострадал. Движение на трассе остановлено. Ограничение коснется десятков международных маршрутов, в том числе международных.
В Чехии у Кралуп-над-Влтавой сошел с рельсов грузовой поезд

Авария произошла около пяти часов утра на участке Кралупы — Либчице-над-Влтавой. Поезд не принадлежит Чешским железным дорогам (ČD). «Состав сошел с рельсов в районе переключателя. По нашим оценкам, ущерб составит миллионы крон, но пока это предварительный результат», — сообщили в ČD.

Сейчас невозможно определить точную степень повреждения путей, пока не будет завершено расследование и не будут удалены сошедшие с рельсов вагоны. «На данный момент мы знаем, что тяговая линия не повреждена», — сказала пресс-секретарь Управления железных дорог Радка Писториусова.

На участке Прага-Голешовице — Кралупы-над-Влтавой введено альтернативное автобусное сообщение, однако количество автобусов ограничено. Пассажиры также могут воспользоваться маршрутом Пражского интегрированного транспорта № 370.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чешские железные дороги поезда Чехия авария
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