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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, два человека погибли

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, два человека погибли

420on.cz 780
Утром 4 августа в Домажлице столкнулись два поезда. По последней информации, в результате аварии погибли два человека и пострадали 20 человек, в том числе семь из них находятся в критическом состоянии. На месте работают пожарные и спасатели.
Фото: HZS Plzeňského kraje
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, два человека погибли

Согласно информации, размещенной на сайте Чешских железных дорог, авария произошла в среду около восьми часов утра между станциями Домажлице и Ближеов.

Záběr na nehodu z vrtulníku záchranářů

Полиция сообщает, что скоростной поезд Ex 351 Západní expres, который направлялся из Чешске Кубице в Прагу столкнулся с пассажирским составом, который двигался по маршруту Пльзень — Домажлице. На месте работают три вертолета спасателей. Ранены около 30-ти человек.

«После сообщения об аварии на место выехали 11 пожарных команд. Мы перевозим людей, находившихся в поезде, в больницу, пострадали несколько десятков человек», — сказал Петр Пончар, пресс-секретарь пожарной службы.

Nabouraný osobní vlak

Трасса № 180, которая соединяет чешский город Пльзень с баварским Мюнхеном, будет закрыта весь день. Железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов также остановлено, введены альтернативные автобусные маршруты. 

Источник: novinky.cz

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Темы
поезда Чешские железные дороги спасатели пожарники полиция Чехия авария
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