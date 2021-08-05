Владелец обменного пункта в Чехии не смог объяснить полиции, как на его банковских счетах оказалось 90 миллиардов крон

Владелец обменных пунктов принес в банк почти 90 миллиардов крон. Налоговым органам он теперь должен объяснить, откуда он взял эти деньги — в противном случае бизнесмен заплатит около 3 миллиардов крон налогов.

Огромные суммы на счетах и ​​их происхождение уже были расследованы полицией, однако криминалисты не получили никаких доказательств отмывания денег. Мужчина принес в банк евро наличными, обменял на своем счете на доллары и через несколько часов снял деньги со счета. Бизнесмен утверждает, что деньги поступили из двух его обменных пунктов в Праге, однако этому не соответствует указанная в финансовых документах прибыль обменников. Полиция напоминает, что в случае налоговых разбирательств доказательство происхождения денег лежит на предпринимателе.

«Если он не докажет источник и размер дохода, ведущего к увеличению активов, органы финансового управления накладывают налоговые обязательства, штрафы или другие санкции», — сказала пресс-секретарь Главного финансового управления Чехии Зузана Машатова.

Налог будет составлять 15%, но предусмотрен также штраф, если налогоплательщик не будет сотрудничать с финансовыми органами. В результате полученная сумма может облагаться налогом до 30%. Налогом будут облагаться суммы, полученные за последние три года — это около 10 миллиардов крон, которые бизнесмен принес в банк в течение этого периода. Дополнительный налог в этом случае может составить до 3 миллиардов крон.

Аналогичный случай в Чехии произошел в 2017 году, когда женщина в Дечине за четыре года принесла в банк 12 миллиардов крон. Она также задекларировала их как доход от обменных пунктов. Но происхождение денег она не доказала, и в итоге покончила жизнь самоубийством. Полиция так не смогла установить происхождение денег.

Источник: novinky.cz