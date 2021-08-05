Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить

​45-летний мужчина из Праги увидел курьера у дверей своего дома и решил, что это любовник его жены. Ревнивец вытащил огромный нож и стал гоняться за курьером по саду с криками «Я убью тебя!».

Владелец дома в пражском Збраславе заказал курьерской компании доставку новой стиральной машины. В условленное время мужчины не было дома, заказ принимала его жена. Курьер стал заносить домой новую стиральную машину, когда вернулся хозяин. Он наткнулся на курьера в коридоре, схватил длинный, широкий нож (мачете) и начал кричать: «Я убью тебя!»

К счастью, курьеру удалось сбежать от ревнивого владельца дома и сообщить обо всем в полицию. Стражи порядка обнаружили мужчину в саду, но уже без ножа, однако он продолжал угрожать убийством и курьеру, и полицейским, ему пришлось надеть наручники.

«Поскольку подозреваемый вел себя неадекватно и продолжал выкрикивать бессмысленные вещи, полиция вызвала скорую помощь», — рассказала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишнева. Тест на наличие алкоголя в крови показал три промилле. За совершенные действия ему грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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