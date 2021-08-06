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Столкновение поездов в Чехии: кто виноват?

Столкновение поездов в Чехии: кто виноват?

420on.cz 727
В результате трагического столкновения поезда у села Милавче трое погибли, десятки получили ранение. «Это будет расследовано, но очевидно, что поезд из Германии проехал на жёлтый сигнал светофора, за которым последовал красный. На данный момент все указывает на то, что виной всему человеческий фактор», – резюмирует министр транспорта Карел Гавличек. Однако вице-президент Федерации машинистов поездов Ярослав Винкур обращает внимание на сигналы о возможном недомогании машиниста поезда, который впоследствии не отреагировал даже на торможение.
Столкновение поездов в Чехии: кто виноват?

Однако министр отрицает нападки, согласно которым государство не уделяло должного внимания модернизации и безопасности железнодорожной системы. Он утверждает: линия, на которой произошла авария, в настоящее время модернизируется в направлении от Праги, и с расширением линии до двухполосной системы тянула немецкая сторона.

«Ежемесячно собирается экспертная комиссия – ключевая неполитическая и неидеологическая площадка, где все обсуждается на высокопрофессиональном уровне», – напоминает министр.

«По прошествии многих лет у нас есть полноценная система безопасности на следующие десять лет, законодательство четко очерчено, подготовлено постановление правительства, в котором определены периоды отдыха и время вождения, а закон о железнодорожном транспорте находится на рассмотрении в третьем чтении», – перечисляет Гавличек.

Он добавляет, что также планируется внедрение европейской системы защиты поездов ETCS на линии отдельных категорий. «Мы вкладываем 55 миллиардов долларов в год. Но у нас одна из самых плотных железнодорожных сетей в Европе, и невозможно использовать все ресурсы только для обеспечения безопасности», – объясняет министр.

Однако, по словам члена партии Пиратов Ондржея Поланского, прогресс не столь значительный – «Чешские железные дороги» давно страдают от нехватки машинистов поездов, и с прошлого года их число даже уменьшилось.

Кроме того, Полански прочитал из немецкой прессы, что количество смертей на миллиард поезд-километров в Чехии в три раза выше, чем в Германии. Однако Гавличек добавляет, что чешские железные дороги ежегодно уносят жизни единиц, и этими цифры серьезно влияют на статистику при любой крупной железнодорожной аварии.

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Темы
поезда авария
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