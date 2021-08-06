Столкновение поездов в Чехии: кто виноват?

Однако министр отрицает нападки, согласно которым государство не уделяло должного внимания модернизации и безопасности железнодорожной системы. Он утверждает: линия, на которой произошла авария, в настоящее время модернизируется в направлении от Праги, и с расширением линии до двухполосной системы тянула немецкая сторона.
«Ежемесячно собирается экспертная комиссия – ключевая неполитическая и неидеологическая площадка, где все обсуждается на высокопрофессиональном уровне», – напоминает министр.
«По прошествии многих лет у нас есть полноценная система безопасности на следующие десять лет, законодательство четко очерчено, подготовлено постановление правительства, в котором определены периоды отдыха и время вождения, а закон о железнодорожном транспорте находится на рассмотрении в третьем чтении», – перечисляет Гавличек.
Он добавляет, что также планируется внедрение европейской системы защиты поездов ETCS на линии отдельных категорий. «Мы вкладываем 55 миллиардов долларов в год. Но у нас одна из самых плотных железнодорожных сетей в Европе, и невозможно использовать все ресурсы только для обеспечения безопасности», – объясняет министр.
Однако, по словам члена партии Пиратов Ондржея Поланского, прогресс не столь значительный – «Чешские железные дороги» давно страдают от нехватки машинистов поездов, и с прошлого года их число даже уменьшилось.
Кроме того, Полански прочитал из немецкой прессы, что количество смертей на миллиард поезд-километров в Чехии в три раза выше, чем в Германии. Однако Гавличек добавляет, что чешские железные дороги ежегодно уносят жизни единиц, и этими цифры серьезно влияют на статистику при любой крупной железнодорожной аварии.
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