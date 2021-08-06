В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле

Авария произошла на прошлой неделе на трассе I / 16 в деревне Нова Вес. Мужчина ехал из Мельника на автомобиле Opel. По данным полиции, он не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль Škoda, который стоял перед ним в пробке. После аварии 35-летний виновник сбежал. На место происшествия были немедленно вызваны не только сотрудники полиции, но и кинолог со служебной собакой Атри. Через несколько минут собака обнаружила водителя в кукурузном поле.
Полиция установила, что иностранец находился в Чехии нелегально. Тест на наличие алкоголя в крови показал почти три промилле. В течение 48 часов мужчина был доставлен в районный суд в Мельнике, где судья вынес решение о его виновности, наказании и депортации.
Источник: novinky.cz
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