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В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле

В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле

420on.cz 682
Недалеко от города Мельник нетрезвый водитель врезался в другой автомобиль и решил сбежать от полиции, спрятавшись в кукурузном поле. Пьяного мужчину нашла полицейская собака. По информации следователей, водитель был иностранцем. За совершенные действия он был депортирован из Чехии.
В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле

Авария произошла на прошлой неделе ​​на трассе I / 16 в деревне Нова Вес. Мужчина ехал из Мельника на автомобиле Opel. По данным полиции, он не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль Škoda, который стоял перед ним в пробке. После аварии 35-летний виновник сбежал. На место происшествия были немедленно вызваны не только сотрудники полиции, но и кинолог со служебной собакой Атри. Через несколько минут собака обнаружила водителя в кукурузном поле. 

Полиция установила, что иностранец находился в Чехии нелегально. Тест на наличие алкоголя в крови показал почти три промилле. В течение 48 часов мужчина был доставлен в районный суд в Мельнике, где судья вынес решение о его виновности, наказании и депортации.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Автомобили Чехия дтп авария иностранцы
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