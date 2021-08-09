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Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах

Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах

420on.cz 669
​С понедельника по пятницу тысячи полицейских будут проверять соблюдение скоростного режима на дорогах по всей стране. Мероприятие является частью кампании против превышения скорости 13minut, которую поддерживают Чешская страховая ассоциация (ČAP), BESIP и полиция Чешской Республики.
Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах

Уже к началу летних каникул сотрудники полиции усилили надзор за безопасностью движения. «В настоящее время мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения проводятся в отдельных региональных управлениях, которые будут контролировать, в частности, превышение скорости», — сообщила пресс-секретарь президиума полиции Хана Рубашова.

Она добавила, что они также предупреждают водителей о рисках серьезных аварий, связанных с превышением скорости, с помощью информационных листовок кампании Zpomal, dokud není skutečně pozdě («Сбрось скорость, пока не стало слишком поздно»). С начала года сотрудники полиции зафиксировали более 65 тысяч нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением скорости.

За первые шесть месяцев этого года из-за превышения скорости в дорожных авариях погибли 78 человек и 195 получили серьезные травмы, говорится в сообщении ČAP. В прошлом году таких случаев было 179, а в период с 2011 по 2020 год — 2168. По данным страховщиков, 86% водителей не соблюдают разрешенную скорость в течение 13 минут.

Источник: novinky.cz

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полиция Чехия
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