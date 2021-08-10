20% заражённых ВИЧ в Чехии не знают о своей болезни

Около 20% людей с ВИЧ не знают о своем заболевании и могут переносить его без симптомов. В этом году фестиваль Prague Pride, посвященный сообществам ЛГБТ+, помог выявить этих людей.

1272 человека приняли участие в тестировании, и 22 образца отправились в лаборатории для проверки диагноза. Однако тестировали не только на ВИЧ – сотрудники Чешского общества по СПИДу также проверяли тех, кто интересовался сифилисом, гепатитом B и C.

«Количество проведенных тестов велико для нас, потому что обычно мы тестируем только 300-400 человек в месяц. Здесь мы проверили почти 1300 человек за одну неделю», – комментирует Роберт Гейзак, председатель Чешского общества помощи при СПИДе.

По его словам, в борьбе с ВИЧ ключевой момент – охват тестами как можно большего количества людей. Гейзак добавляет, что наиболее подверженными риску заражения ВИЧ оказываются мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами.

Чехия провела большую часть 2020-2021 гг в изоляции, возможность встретиться была очень ограничена. Помогло ли это ограничение остановить распространение ВИЧ, который обычно передается при незащищенных половых контактах?

«Это интересная гипотеза, но она не подтвердилась. Да, люди не могли общаться в барах и подобных местах, где они обычно встречаются, но популярность набрали закрытые вечеринки на дому. Сузился круг поиска партнеров. Что с точки зрения инфекционных заболеваний приводит к тому, что, когда половая сеть меньше и один из партнеров заразен, другим легче заразиться», – говорит председатель Чешского общества помощи при СПИДе.

Человек, положительно тестированный на ВИЧ, получит лечение, которое теперь почти на сто процентов эффективно, и в течение нескольких месяцев вирус станет необнаруживаемым в его теле, перестанет быть заразным для его окружения», – описывает Роберт Гейзак, добавляя, что если не лечить ВИЧ, существует риск развития аутоиммунного СПИДа.

Поэтому его оптимизм в основном связан с количеством тестов. «У нас проблема с количеством тестов на ВИЧ в нашем регионе. Это очень важно, как показали события в Лондоне, где до недавнего времени была самая крупная вспышка ВИЧ.

Случаи заражения ВИЧ остаются примерно такими же стабильными как минимум с 2012 года. «За последние восемь лет нам ни разу не удавалось снизить количество заболеваний в год ниже двухсот. Ежегодно мы выявляем от 220 до 280 случаев. Тенденция инерционная и постоянная», – говорит он. В прошлом году тесты выявили 251 случай заражения ВИЧ.

«С одной стороны, было проведено меньше тестов, поэтому некоторые инфицированные люди могли упустить наше внимание, но с другой стороны, иностранцы, которые обычно лечились от ВИЧ в своей стране, также застряли в Чешской Республике из-за пандемии, поэтому они появились в нашей статистике», – объясняет Гейзак.

В первом полугодии 2021 года в Чешской Республике ВИЧ заразились 128 человек, из которых в июне лаборатории диагностировали 22 положительных случая: 17 мужчин и 5 женщин.

«Преобладает передача половым путем, в 11 случаях мужчины вступают в половые отношения с мужчинами, в 8 случаях передача была гетеросексуальной, в 2 случаях передача еще не выявлена, а в 1 случае заражение прошло через инъекционные наркотики», – говорится в сообщении Чешского общества помощи при СПИДе.

Всего с начала тестирования на это заболевание лаборатории в Чешской Республике выявили в общей сложности 3743 случая заболевания, из которых 3400 были чехами или местными жителями. Подавляющее большинство из тех, кто дал положительный результат, – мужчины, которые сообщают о гомосексуализме или бисексуальности как о способе заражения (или показании для тестирования).

«Другие способы передачи ВИЧ от человека к человеку – это совместное использование шприца с наркоманами и передача от матери ребенку. Последняя категория в настоящее время почти не существует, потому что, если мы вовремя диагностируем положительную реакцию у матери, мы можем вылечить ее от инфекции и предотвратить передачу инфекции ребенку», – говорит Гейзак.

С 1985 года аутоиммунный СПИД развился у 743 человек, 344 из которых умерли от него. По статистике, наиболее уязвимой группой являются 25–29-летние геи или бисексуалы.