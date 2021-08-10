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В результате аварии рядом с Брно пострадало 6 человек

В результате аварии рядом с Брно пострадало 6 человек

420on 490
Шесть человек пострадали сегодня днем ​​в результате столкновения автобуса и автомобиля между деревнями Оржехов и Гаяны в районе Брно. Один человек был тяжело ранен и доставлен в больницу на вертолете, пятеро ушли с легкими травмами. Об этом сообщили пресс-секретарь полиции Павел Шваб и пресс-секретарь службы спасения Барбора Труксова Зухова.
В результате аварии рядом с Брно пострадало 6 человек

По словам Шваба, водительавтомобиля получил серьезные травмы. «Мы доставили его на вертолете для экстренной госпитализации в больницу Богунице. В пяти других случаях травмы были незначительными, из которых мы оставили трех человек на месте после лечения, а двух других с легкими травмами доставили в больницу», – сказал он.

Полиция перекрыла дорогу между Оржеховым и Гаянами. «Мы ограничим движение, на это уйдёт еще около двух часов», – добавил Шваб.

 

Мы следим за ситуацией и будем обновлять материал по мере поступления информации.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Брно Чехия авария дтп
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