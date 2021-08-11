Полицейский в Чехии поймал дрон, который доставлял наркотики

​Одному из сотрудников полиции в поселке Доксы удалось поймать дрон, с помощью которого клиенту доставляли метамфетамин. Владелец дрона прибыл на место сам, не зная, в чьих руках оказалось устройство. По данным полиции, это был первый зарегистрированный случай подобного способа доставки наркотиков в Чехии.

Полицейский Йозеф Оплт проверял автомобили на парковке у вокзала в Доксах, когда услышал знакомый звук. Он сам запускает дронов и на парковке увидел такой же аппарат, который есть у него дома.

«Он был примерно в метре от меня на уровне глаз. Я увидел на дроне подозрительный мешок с кристаллическим материалом и решил проверить, что там», — рассказал Оплт. У дрона были камеры, но они были повернуты в противоположном направлении. Дрон должен был улететь обратно, однако полицейский выключил мотор.

«Примерно через 15 минут прибыл хозяин, видимо, думая, что оборудование упало или с ним что-то случилось. Он попросил вернуть ему дрон, но понятия не имел, что мы забрали подозрительную упаковку с неизвестным веществом и проинформировали об этом полицию», — сказал страж порядка. У владельца также не был необходимой лицензии для полетов с дронами.

Во время тестов найденное вещество положительно отреагировало на метамфетамин. «Сейчас мы проведем лабораторную экспертизу содержимого сумки. Мы уже возбудили уголовное дело по делу по обоснованному подозрению в совершении преступления, связанного с наркотиками», — подчеркнула пресс-секретарь полиции.

Источник: novinky.cz

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