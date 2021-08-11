Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.4
USD
21.68
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01d 25 °C
Полицейский в Чехии поймал дрон, который доставлял наркотики

Полицейский в Чехии поймал дрон, который доставлял наркотики

420on.cz 754
​Одному из сотрудников полиции в поселке Доксы удалось поймать дрон, с помощью которого клиенту доставляли метамфетамин. Владелец дрона прибыл на место сам, не зная, в чьих руках оказалось устройство. По данным полиции, это был первый зарегистрированный случай подобного способа доставки наркотиков в Чехии.
Полицейский в Чехии поймал дрон, который доставлял наркотики

Полицейский Йозеф Оплт проверял автомобили на парковке у вокзала в Доксах, когда услышал знакомый звук. Он сам запускает дронов и на парковке увидел такой же аппарат, который есть у него дома.

«Он был примерно в метре от меня на уровне глаз. Я увидел на дроне подозрительный мешок с кристаллическим материалом и решил проверить, что там», — рассказал Оплт. У дрона были камеры, но они были повернуты в противоположном направлении. Дрон должен был улететь обратно, однако полицейский выключил мотор.

«Примерно через 15  минут прибыл хозяин, видимо, думая, что оборудование упало или с ним что-то случилось. Он попросил вернуть ему дрон, но понятия не имел, что мы забрали подозрительную упаковку с неизвестным веществом и проинформировали об этом полицию», — сказал страж порядка. У владельца также не был необходимой лицензии для полетов с дронами. 

Во время тестов найденное вещество положительно отреагировало на метамфетамин. «Сейчас мы проведем лабораторную экспертизу содержимого сумки. Мы уже возбудили уголовное дело по делу по обоснованному подозрению в совершении преступления, связанного с наркотиками», — подчеркнула пресс-секретарь полиции.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
полиция наркотики Чехия преступность
Читайте
по теме 
Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах
09.08.2021 10:17 Общество
Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах
1584
Андрея Бабиша на презентации его книги забросали яйцами
07.08.2021 19:42 Политика
Андрея Бабиша на презентации его книги забросали яйцами
3280
В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле
06.08.2021 09:35 Общество
В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле
2931
Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить
05.08.2021 14:23 Общество
Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить
2631
Последние новости:
11
августа
Из-за забастовки машинистов поезда из Берлина в Прагу отменены до пятницы
11.08.2021 10:11 Общество
Из-за забастовки машинистов поезда из Берлина в Прагу отменены до пятницы
702
10
августа
В результате аварии рядом с Брно пострадало 6 человек
10.08.2021 17:27 Общество
В результате аварии рядом с Брно пострадало 6 человек
1490
Джонни Депп и Майкл Кейн приедут на кинофестиваль в Карловы Вары
10.08.2021 16:01 Культура
Джонни Депп и Майкл Кейн приедут на кинофестиваль в Карловы Вары
1281
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%
10.08.2021 14:40 Экономика
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%
811
20% заражённых ВИЧ в Чехии не знают о своей болезни
10.08.2021 14:21 Общество
20% заражённых ВИЧ в Чехии не знают о своей болезни
1403
Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,7%
10.08.2021 09:49 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,7%
1127
09
августа
Количество туристов в отелях Чехии во втором квартале увеличилось на 50%
09.08.2021 17:02 Экономика
Количество туристов в отелях Чехии во втором квартале увеличилось на 50%
1839
Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах
09.08.2021 10:17 Общество
Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах
1584
Чехи стали покупать коттеджи и квартиры за рубежом
09.08.2021 08:53 Экономика
Чехи стали покупать коттеджи и квартиры за рубежом
3921
08
августа
Главные итоги недели: 02.08 — 08.08
08.08.2021 12:01 Общество
Главные итоги недели: 02.08 — 08.08
1839


Мобильная версия