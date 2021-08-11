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Из-за забастовки машинистов поезда из Берлина в Прагу отменены до пятницы

Из-за забастовки машинистов поезда из Берлина в Прагу отменены до пятницы

420on.cz 702
В Германии в ночь на 11 августа началась забастовка машинистов пассажирских поездов Немецкой железной дороги (DB). Из-за двухдневной забастовки DB все прямые рейсы между Берлином и Прагой полностью отменены до утра пятницы. Первый прямой поезд с Центрального вокзала Берлина до чешской столицы отправится 13 августа в 6:17.
Из-за забастовки машинистов поезда из Берлина в Прагу отменены до пятницы

«Пассажиры, направляющиеся в Германию, должны учитывать ограничения на маршруты из Берлина в Прагу. Поезда на участке Прага — Дрезден будут , ходить по обычному расписанию, немецких коллег заменят машинисты Чешских железных дорог. Поезда других перевозчиков будут двигаться без ограничений, на некоторых участках будут курсировать автобусы», — сказала пресс-секретарь Чешских железных дорог Ванда Райнохова.

В качестве альтернативы отмененным прямым поездам из Берлина в Прагу немецкий перевозчик предлагает стыковки, которые часто предусматривают от пяти до семи пересадок.

Объявленная Немецкой ассоциацией поездов (GDL) забастовка началась в два часа ночи. Товарные поезда остановились во вторник вечером. На информационных табло на разных станциях можно увидеть предупреждение «Забастовка, поезд отменен».

Немецкий профсоюз поездов хочет повысить заработную плату и получить единовременное пособие, чтобы компенсировать сотрудникам последствия пандемии. В DB считают забастовку эскалацией в неподходящее время, потому что акция состоялась в середине летнего сезона. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чешские железные дороги Германия Чехия профсоюз поезда
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