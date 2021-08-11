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Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии

Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии

420on.cz 353
​Государственное ветеринарное управление Чехии предостерегает от покупки польского мороженого Milka — продукт содержит следы канцерогенного оксида этилена. Это 250 000 эскимо, 15 000 упаковок по шесть и восемь штук и около 37 000 мороженого в коробках объемом 480 мл.
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии

Об этом в среду сообщил пресс-секретарь Государственного ветеринарного управления (SVS) Петр Ворличек. Мороженое производила компания Froneri Ice Cream, продукцию в Чехии продавали разные компании. Ветеринары приказали изъять мороженое из продажи. Срок потребления дефектных партий — с 2022 года по май 2023 года.

Это уже не первый случай за последние два месяца. На прошлой неделе ветеринары постановили изъять из продажи польские консервы с филе сельди в томатном соусе. Причиной тому был также обнаруженный оксид этилена.

По словам Ворличека, окись этилена — газообразное вещество с мутагенным и канцерогенным действием. Оно используется в качестве пестицида для обработки некоторых растительных продуктов и запрещено в Европейском Союзе.

В конце июля инспекторы также предостерегли от покупки польского копченого мяса от компании Animex Foods, которое также содержат оксид этилена. В июне незначительное количество этого вещества было обнаружено в молочном десерте Kunín Pohar (производитель Lactalis CZ). Компания изъяла с рынка 385 тысяч таких десертов. Здоровью потребителей ничего не угрожает, заверили в Государственном ветеринарном управлении.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия магазины мороженое продукты
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