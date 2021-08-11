Власти Праги задействуют мусор при строительстве

Пражские власти планируют сделать шлак обязательной составляющей в качестве основы для транспортных сооружений. Обслуживание контейнеров для разделения отходов будет бесплатным.

Пражский мусоросжигательный завод Malešice производит до 70 000 тонн шлака в год. В настоящее время эта масса попадает на свалку, одна из которых находится недалеко от Бенатки-над-Йизероу. Теперь Прага планирует начать эффективное использование отходов.

Городские власти хотят купить специальную сортировочную линию за 250 миллионов крон. Сортированные металлы и неметаллы начнут продавать, а остатки шлака будут использоваться в строительной отрасли, особенно для строительства дорог и дорог. О проекте сообщил сегодня заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

«Наша цель не только заработать на продаже сырья из шлака или на продаже самого шлака, но и сэкономить до 45 миллионов крон в год на хранении отходов», – сказал депутат.

Чехия черпает вдохновение в Дании. Линия должна быть установлена ​​на мусоросжигательной установке в Малешицах к 2023 году, и власти ожидают, что инвестиции окупятся в краткосрочной перспективе. «В Копенгагене линия окупилась за четыре года. Мы ожидаем, что только от продажи сырья, которое мы разделяем, мы будем зарабатывать от 40 до 80 миллионов крон в год», – говорит Глубучек.

По данным Пражской службы, железные отходы уже отделяются от шлака электромагнитным способом, из которых около десяти процентов находится в щебне. Однако в новой линейке также сортируются материалы, которые нельзя выбрать с помощью магнита. Потому что «чистота» отходов – ключ к дальнейшему использованию.

«Чтобы шлак можно было использовать в строительстве, необходимо сначала отделить от него отходы черных и цветных металлов. Иначе было бы опасно. Только после удаления металлов и других веществ его можно использовать в фундаменте дорог », – объясняет Радим Мана, представитель пражских служб.«Рынка шлаков пока нет. Мы также спросим в Копенгагене, продают ли они его и кому. Пока мы предполагаем, что во время тендера на строительство дороги в Праге мы включим использование нашего шлака непосредственно в требования», – комментирует Глубучек касательно использования этих отходов.

Покупка линии является частью реализации Климатического плана столицы, который был одобрен депутатами в мае. На основе этого плана также готовится создание городской организации, которая будет отвечать за установку солнечных панелей на зданиях.

Город подготовил 67 мер, чтобы к 2030 году количество производимых выбросов углекислого газа сократилось на 45%. Изменится и метод оплаты вывоза мусора. Praguers будет платить примерно 50 пенни за литр мусора из черного мусорного ведра, в то время как обслуживание контейнеров для отсортированных отходов будет бесплатным, как за их доставку, так и за вывоз.

«Каждый гражданин сможет заказать контейнер для биоотходов и ничего не будет платить за его вывоз и переработку. Конечно, мы никого не принуждаем к разделению, но те, кто не разделяет отходы в отдельные контейнеры, логично будут платить больше за вывоз смешанных отходов, потому что их просто будет больше», – сказал Петр Глубучек, заместитель мэра Праги по охране окружающей среды.

Источник: seznamzpravy.cz

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