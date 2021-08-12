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После погони по центру Праги полиция задержала 29 мигрантов в микроавтобусе

После погони по центру Праги полиция задержала 29 мигрантов в микроавтобусе

420on.cz 778
​Утром 12 августа полиция преследовала подозрительный микроавтобус Ford Transit, который двигался по автомагистрали D1. Водитель автомобиля отказался выполнить требование полиции и остановиться, погоня закончилась в пражском районе Голешовице.
После погони по центру Праги полиция задержала 29 мигрантов в микроавтобусе

Преследование началось на 4-м километре автострады D1 в направлении Праги. Несколько полицейских патрулей двигались на микроавтобусе до центра города, их сопровождал вертолет. Автомобиль проехал по улице 5 мая через Нусельский мост в Голешовице.

На улице Аргентинска машина прорвалась через шлагбаум на стоянке и проехала по траве, но движению помешали упавшие ветки. Тогда из микроавтобуса выбежало несколько десятков человек, 29 мигрантов полиция задержала. Водителю удалось скрыться, полиция сейчас его ищет. Пока не ясно, разыскивает ли полиция кого-то еще, кроме водителя.

Другие подробности, в том числе видеозапись самой погони и кадры с вертолета, полиция планирует обнародовать сегодня вечером.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция иммиграция Чехия преступность Автомобили
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