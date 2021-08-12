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В Чехии на выходных ожидается до +32°С

В Чехии на выходных ожидается до +32°С

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В выходные в Чехии температуры будут колебаться между 26 и 30 градусами Цельсия. В Южной Моравии вплоть до 32 градусов. С четверга до конца недели будет преимущественно ясно, возможна переменная облачность, а вот в выходные вероятны ливни и грозы. По словам метеорологов, град может появиться во время гроз на юго-западе Чехии днем ​​и вечером в пятницу.
В Чехии на выходных ожидается до +32°С

Метеорологи обещают сегодня день без дождя и с почти чистым небом. Температура должна быть от 25 до 29 градусов Цельсия. В Праге ртутный столбик поднимется до 26 градусов.

«Ожидается от почти ясной до частичной облачности, полностью без осадков. Температуры в горах в основном составят 19 градусов, на Шумаве теплее, около 22 градусов по Цельсию», – прокомментировал метеоролог Йозеф Ганзлик. В течение дня должен дуть легкий переменный ветер со скоростью до 3 м/с.

Пятница принесет облака, особенно днем ​​на юго-западе Чешской Республики. В Чехии местами будут ливни или грозы. На юго-западе во время грозы вероятен град. Однако, по словам метеоролога Ганзлика, в пятницу температура будет даже выше, чем в четверг, 28-32 градусов по Цельсию. Самая низкая ночная температура тогда составит от 16 до 12 градусов по Цельсию. Слабый ветер будет дуть со скоростью от 1 до 4 м/с, временами усиливаясь во время грозы.

В Праге будет ясно и жарко: +31°С.

Суббота и воскресенье

Даже выходные не принесут существенного изменения погоды, небо останется в основном почти ясное или частично облачное. Днем в субботу и воскресенье может быть временная облачность, в таких местах возможны дожди или грозы. Температуры также будут высокими, в основном от 26 до 30 градусов по Цельсию. В Южной Моравии будет еще теплее, на два градуса выше. Самая низкая ночная температура составит от 18 до 14°С. Будет легкий ветерок. В Праге на выходных прогнозируют 30 и 28 градусов соответственно, дожди не предвидятся.

На следующей неделе на всей территории Чехии должна быть небольшая облачность. В некоторых регионах также пройдут дожди или грозы. В понедельник ожидается от 24 до 29 градусов по Цельсию. В течение недели температура немного понизится, максимальная дневная температура составит от 20 до 25 градусов по Цельсию.

 

Источник: iRozhlas.cz

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